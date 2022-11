Uomini e donne, Riccardo “terzo incomodo” tra Ida e Alessandro?/ Il gesto inaspettato

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri torna a contattare Ida Platano: esplode il poliamore con Alessandro Vicinanza?

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, le cui nuove puntate in arrivo vedono Riccardo Guarnieri “terzo incomodo” nella coppia Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Come preannunciano le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over e riprese da Blasting news, nelle puntate attese dai telespettatori del format la coppia uscita di recente dal trono over -che intende viversi nella vita di tutti i giorni lontano dalle telecamere- Ida Platano e Alessandro Vicinanza, fa rientro nello studio TV. Il motivo é un’ospitata speciale in cui i due ex volti di Uomini e donne rendono testimonianza dell’evoluzione della loro lovestory. Tuttavia, come sostiene Ida, l’ex rimasto attivo nel programma alla ricerca dell’amore, Riccardo Guarnieri, é tornato a riaffacciarsi nella vita della bresciana. A quanto pare, subito dopo la registrazione dell’uscita di scena della coppia, Riccardo ha ricontattato Ida, con una serie di messaggi che hanno destato del caos tra la dama e il salernitano Alessandro Vicinanza. Ma per quale ragione Riccardo intenderebbe tornare ad avere contatti con Ida? Non può dirsi azzardata l’ipotesi che Ida Platano possa rivelarsi protagonista di un vero e proprio poliamore, contesa tra i due fuochi: il passato e il presente.

Uomini e donne, Armando benedice la coppia Ida e Alessandro a Napoli

Armando Incarnato benedice Ida e Alessandro e Riccardo…

Dal suo canto il tarantino non perde occasione, in studio, per puntare il dito contro la coppia. Poi, quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza si concedono un ballo a Uomini e donne, Riccardo Guarnieri esce dallo studio, presumibilmente amareggiato per il “triangolo” infuocato venutosi a creare al dating show.

Ida Platano, il figlio Samuele promuove Alessandro Vicinanza

Nel frattempo, così come erge dalle Instagram stories di queste ore, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono concessi un weekend di coppia tra Salerno e Napoli, passando per i Quartieri Spagnoli. Ma non é tutto. Perché nel mezzo dell’uscita in Campania, i due si sono concessi una cena con il protagonista napoletano caliente di Uomini e donne, Armando Incarnato. Il bello e tenebroso moro di Napoli ha “benedetto” la coppia di Uomini e donne, in un rinomato locale campano, porgendo all’ex fiamma, Ida, un regalo come gesto di augurio, in vista delle imminenti vacanze natalizie.

