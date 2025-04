Da Uomini e Donne alla paternità: la nuova vita dell’ex cavaliere Mauro Donà

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, da quando il programma va in onda, ci sono stati tanti protagonisti. Alcuni volti, sono diventati dei veri e propri beniamini del pubblico come Gemma Galgani, presente dalla prima puntata della prima stagione mentre altri, dopo aver abbandonato per un periodo il programma, sono poi tornati come ha fatto Barbara De Santi che ha recentemente lasciato ancora il programma per vivere la storia d’amore con il cavaliere Ruggiero. Tra i cavalieri del passato del trono over spunta anche Mauro Donà.

L’ex cavaliere partecipò a Uomini e Donne 10 anni fa. All’epoca, trovo l’amore con Isabella Falasconi, con cui partecipò anche a Temptation Island. Nel villaggio delle tentazioni, la storia d’amore tra Mauro Donà e Isabella Falasciani era stata messa a dura prova da una tentatrice ma alla fine i due erano usciti insieme dal programma per poi lasciarsi definitivamente nel 2017. L’ex cavaliere, poi, ha trovato nuovamente l’amore ed ora è diventato papà.

Chi è la compagna di Mauro Donà, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mauro Dona ha ritrovato l’amore con Emily Mazzucco, una giovane donna di 26 anni, più giovane di lui di 23 anni. Come fa sapere Lollo Magazine, la coppia è diventata virale lo scorso anno con un video su Tik Tok. La scorsa estate ha poi svelato di aspettare un bambino che è nato pochi giorni fa e che si chiama Gabriele. “10 marzo, ore 23:18: sei arrivato tu a sconvolgere la nostra vita. Benvenuto, Gabriele”, ha scritto la neo mamma Emily.

“Gabriele, 12 giorni di sorrisi e mai pianti”, ha scritto ancora la compagna di Mauro Donà che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato nuove foto del loro bambino. Dopo aver cercato l’amore in tv, dunque, l’ex cavaliere del trono over ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni.

