Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sono tornati insieme dopo la rottura a Uomini e Donne? Una segnalazione fa discutere

È davvero finita tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono arrivati ad una rottura che sembrava definitiva durante l’ultima registrazione del programma. Il cavaliere ha infatti ammesso di non avere un interesse tale per la dama da continuare la loro frequentazione in modo più serio, il che ha portato Agnese ad affrontarlo.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Arcangelo la consola, lei litiga con Isabella

Tra i due è scoppiato uno scontro alla fine del quale la dama si è infuriata e ha mandato Federico a quel paese. Un epilogo insomma ben chiaro: la storia tra i due sembrava ormai archiviata, se non fosse per una segnalazione arrivata nelle ultime ore, secondo la quale tra Federico e Agnese non è assolutamente finita.

Chi è Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne/ Piange in studio: colpa di Federico Mastrostefano

Uomini e donne, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale stanno di nuovo insieme? Baci tra loro, ma lui scrive anche all’ex

Nelle ultime ire, Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato una segnalazione secondo la quale Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale avrebbero ripreso a frequentarsi e anche in modo abbastanza serio. “Li ho visti insieme al centro commerciale. – ha segnalato un utente – Erano mano nella mano… Ad un certo punto si sono baciati appassionatamente”. Se la segnalazione fosse confermata, è chiaro che ciò che accadrà prossimamente sarà un ritorno di fiamma. Ma le novità non sono finite qui, perché è sempre Pugnaloni a svelare di aver sentito la ex storica di Mastrostefano, Pamela Compagnucci, che ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Federico. “Nulla di eclatante: ‘Ciao Pamela, come stai?’ Ho risposto educatamente ed è finita lì…”, ha raccontato Pamela, ammettendo che la cosa le ha comunque fatto un certo effetto. Quali sono, allora, le reali intenzioni di Federico?