Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme? L'ex Dama e l'ex Cavaliere di Uomini e donne compaiono di nuovo in foto, insieme e sorridenti

Giada Rizzi e Marcello Messina, dalla crisi al ritorno di fiamma?

Uomini e donne si è rivelato galeotto per Giada Rizzi e Marcello Messina, che proprio nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si sono conosciuti ed innamorati, decidendo alla fine di uscire insieme dal programma, mano nella mano. Tuttavia, durante la scorsa estate, la coppia è andata incontro ad una profonda crisi e alla fine è stata l’ex Dama ad annunciare la rottura, per mezzo social, lo scorso mese.

“La storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente”, ha scritto la Rizzi sulle Instagram stories. “Non c’è un buono o un cattivo.. solo due persone che hanno scoperto, forse col tempo, di essere profondamente diverse. Mi avete conosciuta nell’ultimo anno solare, vera, spontanea, a tratti scomoda …ma ho sempre mostrato il mio essere, nel bene e nel male senza filtri“.

Una rottura arrivata dopo mesi difficili, segnati da una profonda crisi e da una distanza social che si è fatta sempre più evidente. Eppure qualcosa sembra essere cambiato: c’è un ritorno di fiamma in corso?

Uomini e donne, Giada Rizzi e Marcello Messina di nuovo insieme sui social

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme? È una domanda che il pubblico e i numerosi fan della coppia si stanno ponendo in queste ore, considerati gli sviluppi del loro rapporto in seguito all’annuncio della rottura.

Come riportato dal portale Isa e Chia, l’ex Cavaliere di Uomini e donne ha condiviso, nelle sue Instagram stories, una foto che lo ritrae proprio in compagnia dell’ex Dama, sorridenti e intenti a fare attività fisica all’aria aperta in una meravigliosa cornice autunnale.

Sembra dunque che tra i due sia tornato il sereno e, forse, anche l’amore; a corredo della fotografia, infatti, Messina ha disegnato un enorme cuore rosso ad unirli, segno che qualcosa è davvero cambiato e che la coppia si è ritrovata nuovamente complice ed innamorata. I fan sono ovviamente entusiasti e curiosi di scoprire come si svilupperà la vicenda, e se dai diretti interessati arriverà l’annuncio ufficiale di un effettivo ritorno di fiamma.