Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Guido Ricci sono tornati insieme? Spunta un retroscena

Mai come in quest’ultima edizione di Uomini e Donne sono nate tantissima coppie nel Trono Over alcune sono durate solo pochi giorni come Margherita e Dennis, altri appaiono sempre più felici ed affiatati come Morena e Francesco o Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea mentre per altre ancora la relazione procede tra alti e bassi. È questo il caso della coppia formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci che nei giorni scorsi ha annunciato la rottura mentre adesso pare ci sia il ritorno di fiamma.

A lanciare l’indiscrezione sul possibile ritorno di fiamma tra Gloria e Guido di Uomini e Donne ci ha pensato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che ha lanciato un interessantissimo retroscena, pare infatti che dopo la fine della loro relazione, la brusca rottura e lo scambio di frecciatine social i due si siano risentiti e stanno organizzando il modo per vedersi al fine di chiarirsi di persona, parlarsi a quattr’occhi e vedere se la loro relazione possa riprendere ed avere un futuro.

Gloria e Guido di Uomini e Donne: dopo la rottura e le frecciate social è ritorno di fiamma?

Nei giorni scorsi la dama di Uomini e Donne aveva rotto il silenzio sempre ai microfoni di LolloMagazine.it rivelando come procedeva la relazione con il cavaliere. Gloria Nicoletti aveva rivelato di vedere in Guido Ricci dei comportamenti ambigui e di aver deciso di troncare la conoscenza. Tuttavia aveva lasciato una porta aperta rivelando di tenere a lui e di volergli dare fiducia nonostante tutto, nonostante la distanza geografica e gli impegni personali ed alcuni suoi comportamenti all’interno del dating show che non le sono piaciuti affatto. Adesso è arrivata la nuova segnalazione e dunque Gloria e Guido di Uomini e Donne ritorneranno insieme?