Uomini e Donne, rivoluzione al Trono Over/ “Fuori Aurora Tropea, pronti a tornare due celebri protagonisti”

Uomini e Donne, grandi novità in arrivo al trono Over: l’indiscrezione

Rivoluzione in arrivo a Uomini e Donne? È questa l’indiscrezione che si è diffusa con l’arrivo della pausa estiva del dating show condotto da Maria De Filippi. A settembre potrebbero infatti esserci molte novità per il programma, a partire dai suoi protagonisti. Se appare confermatissimo il cast di opinionisti, composto da Gianni Sperti e Tina Cipollari, e certo pare anche il ritorno di Gemma Galgani, una dama che tanto ha fatto discutere quest’anno sarebbe pronta all’addio.

Stando alle indiscrezioni lanciate da BlastingNews, Aurora Tropea potrebbe lasciare il programma definitivamente. Sarebbe un vero colpo di scena, visto che la dama è rientrata nel parterre proprio lo scorso anno dopo una lunga assenza. Eppure le discussioni e polemiche che l’hanno vista protagonista potrebbero aver contribuito a questa decisione.

Se Aurora Tropea appare al momento fuori dal cast della prossima edizione di Uomini e Donne, due volti molto noti del programma potrebbero invece fare ritorno in studio. La prima è l’ex dama Barbara De Santi, volto storico del programma, nonché acerrima nemica di Gemma Galgani. Non sarebbe l’unica sorpresa per la dama di Torino, visto che si vocifera anche del ritorno in studio di Giorgio Manetti, ex grande amore di Gemma. Due ritorni che servirebbero dunque a smuovere ulteriormente le acque in studio, oltre che ad accendere infiammati scontri. Quale sarà la reazione di Gemma qualora questi due ritorni venissero confermati?

