Uomini e donne, Roberta Di Padua: “10 anni di noi…”/ La dedica d’amore manda il web in tilt!

Uomini e donne, Roberta Di Padua commuove il web: la dedica social al figlio diventa virale!

La re-entry al trono over di Uomini e donne, Roberta Di Padua, celebra il compleanno del figlio primogenito, Alex, nato da una relazione ormai conclusa. É l’occasione intimista, commossa e commovente che si registra in un intervento social della veterana protagonista al dating show condotto e prodotto da Maria De Filippi, sulle reti TV e streaming Mediaset.

“7 Dicembre 2013, h 9.45, il giorno più bello della mia vita -si legge nella caption della travolgente dedica che Roberta Di Padua destina in un reel su Instagram, all’amato figlio festeggiato-. Arrivi tu!

10 anni di noi, siamo cresciuti insieme a piccoli passi”. Le parole, pregne di amore verso il figlio primogenito da parte della popolare mamma single che registra un riavvicinamento all’ex fiamma storica conosciuto al trono over di Uomini e donne, sono per il compleanno del giovane: “Buon compleanno amore, vivi -prosegue una commossa Roberta Di Padua scrivendo al figlio, sul re dei social-, corri, prendi a morsi questa vita meravigliosa e tutte le volte che vorrai troverai mamma e papà @giuseppedaguanno accanto a te!”. Insomma, tra le righe del video di auguri, non manca neanche la mention dell’ex e padre del figlio della dama di Uomini e donne, che con il nuovo e materno reel divenuto virale online svela quindi i pacifici rapporti intercorrenti tra i due genitori e ormai ex.

Roberta Di Padua zittisce gli haters

“Ti amo!”, esclama in conclusione la vulcanica, Roberta Di Padua, nell’augurio social al figlio Alex, rilasciato sulle note del tappeto musicale di Gigi D’Alessio, in sottofondo.

E, inevitabilmente, immancabili sono le pronte reel di auguri di una gran moltitudine di internauti, per il familiare della storica dama di Uomini e donne, che nel gesto online rivolto al figlio si scrolla di dosso l’etichetta affibbiatale dagli haters. La dama é tacciata di essere una donna algida e inguaribile narcisista, una inguaribile amante di se stessa e al contempo odiatrice giurata del genere maschile, incapace di nutrire e mostrare sentimenti verso il sesso forte.

