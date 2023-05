Uomini e donne: Roberta di Padua cerca Andrea Foriglio?/ Spunta la verità

Uomini e donne, Roberta Di Padua raggiunge Andrea Foriglio fuori dagli studi TV?

Nel mezzo delle vacanze dalle registrazioni TV di Uomini e donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio su Andrea Foriglio, il giovane ex corteggiatore conteso con l’ex tronista Nicole Santinelli. In un crossover tra i protagonisti del trono classico e trono over, i circuiti paralleli alla ricerca dell’amore in attività, nell’ultima stagione di Uomini e donne la dama over non ha nascosto di nutrire un interesse nei riguardi di Andrea Foriglio. Tanto da far indispettire la tronista corteggiata dall’osteopata, Nicole Santinelli.

Tra la dama over e la tronista é infatti esplosa un’inimicizia, che ha dato vita a più di una lite al femminile nello studio TV di Uomini e donne. Questo, con Nicole che non vedeva di buon occhio le attenzioni della Di Padua mostrate verso il medico, fino alla scelta della tronista ricaduta sull’altro corteggiatore, Carlo.

Che Roberta Di Padua possa, ora, avere la chance per una conoscenza con Andrea Foriglio, dal momento che Nicole é uscita di scena da Uomini e donne con il rivale del medico, lasciando libero Andrea?

Roberta Di Padua subisce ancora il fascino di…

Dal suo canto, Incalzata dalle domande ricevute in un nuovo intervento ripreso tra le pagine di Uomini e donne magazine, a dispetto della cospirazione di chi la vedrebbe in action intenta a fare breccia nel cuore di Andrea, Roberta Di Padua fa sapere che non intende fare il primo passo.«Ora che è fuori e che non è stato scelto non lo cercherò, ma se dovesse cercarmi lui non escludo che potrei provare a uscirci>>, ammette la mamma single, incalzata sui rapporti intercorrenti con il medico conosciuto a Uomini e donne. Un confidenza con il magazine di Uomini e donne, poi, la fascinosa Roberta Di Padua non nasconde di subire il fascino del medico capitolino, di diversi anni più giovane: “Mi piacciono gli uomini che mi tengono sul filo, come Andrea”.

