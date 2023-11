Uomini e donne: Roberta Di Padua chiude con Alessandro Vicinanza/Il ritorno é un fuoco di paglia, dopo i baci

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano protagonisti, a Uomini e donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza chiudono i rapporti appena ripresi, a Uomini e donne. O almeno questa é parte integrante tra i curiosi spoiler TV e streaming di Uomini e donne, ripresi da Lorenzo Pugnaloni via Instagram relativamente alle registrazioni della trasmissione tenutesi il 28 novembre 2023.

Al rinnovato appuntamento di Uomini e donne, per il trono over, gli ex storici Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza diventano protagonisti di una esterna a cena della serata precedente, dove i due si palesano molto presi, l’uno dall’altra. I due si scambiano una serie di baci e lui svela che da “mesi che non stava cosi” bene”. Ciononostante, però, Alessandro Vicinanza dichiara anche di non volersi precludere un’altra conoscenza oltre alla ritrovata ex fiamma, dopo la rottura con la tronista in carica Ida Platano: “Lui non vuole dire il nome di una dama in particolare a cui vorrebbe lasciare il numero, Roberta si arrabbia e decide di chiudere e torna al suo posto”, rivelano quindi i curiosi spoiler di Uomini e donne.

Barbara De Santi avvia la conoscenza di un

cavaliere (sardo) scuro, dalla barba lunga, con i due che sono usciti di sera e sono stati molto bene ma non ci sono stati baci tra loro.

Silvio e Sabrina tornano al centro studio. Lei vuole continuare la frequentazione, ma lui riserva dei dubbi sul prosieguo perche’ ieri “non sono finiti a letto assieme e quindi pensa di non piacere a lei”. Tuttavia Sabrina smentisce il cavaliere, assicurando di sentire l’attrazione fisica verso di lui, per poi non nascondere che trova prematuro

andarci a letto assieme.

Per la quota trono classico di Uomini e donne, relativamente alle nuove registrazioni delle puntate prossimamente in onda sulle reti Mediaset, poi, Cristian Forti, dopo la fine della scorsa registrazione rincorre Virginia, che si è adirata perché nell’esterna con Valentina lui le ha presentato il padre; tra l’altro il padre ha detto che Valentina è la sua preferita, tra le corteggiatrici del figlio tronista. Fuori dagli studi i due protagonisti litigano e “lei lo manda a quel paese”. Virginia però rientra al suo posto di corteggiatrice, dichiarando di stare male, per poi perdonare il tronista.

Brando Ephrikian, il tronista biondo, torna al trono classico dopo non avervi presenziato nelle scorse registrazioni perché affetto dal Covid 19. Tornato dopo la guarigione, porta in esterna solo Raffaella. Lui le parla del bellissimo rapporto con i nonni, ci sono tante coccole e si baciano. Beatriz reagisce adirandosi, anche perché lui avrebbe potuto fare una seconda esterna ma il tronista “dice che non si sentiva di portarla dopo due ore che aveva fatto quella con Raffaella per non farle un torto”. L’occhio pubblico in studio si direbbe avverso alla corteggiatrice Beatriz.

Mattia, un corteggiatore di Ida Platano che lei aveva mandato via, torna in studio perché nota Jasna dopo che i due si sono visti. Lui si commuove, dicendo di aver subito piacevolmente un colpo di fulmine, ma quest’ultima, dama over non se la sente di avviare con lui una frequentazione e non ricambia lo stesso sentimento del cavaliere.

La tronista Ida esce con Ernesto, un corteggiatore nuovo, e dice di trovarsi bene con lui che si è aperto sinceramente a lei in esterna. I due ballano, a Uomini e donne.











