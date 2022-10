Uomini e donne: Roberta Di Padua dice addio ad Alessandro?/Armando Incarnato attacca!

Uomini e donne, scoppia la lite tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: c’entra un messaggio

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 18 ottobre 2022 su Canale 5, che vede il trono over all’insegna della tensione per quello che sembra essere il preannunciato addio di Roberta Di Padua ad Alessandro Vicinanza e l’intervento del “terzo incomodo”, Armando Incarnato.

Chiamati al centro studio per confrontarsi sulla loro frequentazione in corso, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza diventano protagonisti di un inaspettato battibecco, come a voler preannunciare un allontanamento definitivo. Il motivo alla base dell’astio tra i due? Roberta lamenterebbe la mancanza di passionalità riscontrata nel rapporto a due con Alessandro, quando nel mezzo di una serata a distanza lui le avrebbe inoltrato un messaggio dai toni amichevoli.

“Ci siamo sentiti durante la serata, gli scrivo ‘mi piacerebbe essere con te’ e io mi aspettavo una risposta diversa dopo che siamo usciti. Una faccina con l’occhiolino lui mi manda. E io ora faccio che non faccio più nulla e mi ritiro indietro e anzi guardo pure qualcuno che ho intorno”, gela quindi Alessandro Vicinanza Roberta Di Padua. Che la rottura tra loro sia definitiva? Nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne capiremo se Roberta e Alessandro siano intenzionati a frequentarsi ancora.

Armando Incarnato attacca Roberta Di Padua a Uomini e donne

Nel frattempo, si registra l’intervento aggregante e al veleno di Armando Incarnato, che taccerebbe i due conoscenti si fare solo scena a fin di visibilità: “Cento rose, concerto di Rosario Miraggio e poi… lei é solita creare fastidi e pure lui, ma a quarant’anni un messaggio le dà fastidio?”. “Ma a me può dare fastidio qualcosa?”, sbotta intanto Roberta, per poi chiudere con il napoletano Armando Incarnato: ” Mi agito perché devi farti i fatti tuoi”.

Non é chiaro, quindi, se Roberta Di Padua voglia proseguire o no la conoscenza con Alessandro Vicinanza nonostante la mancanza delle giuste attenzioni da parte del conoscente, e quest’ultimo non sembra manifestare interesse a proseguire la conoscenza, a Uomini e donne. Staremo a vedere cosa accadrà: intanto Roberta é pronta a guardarsi intorno, a partire dalla liaison con Riccardo Guarnieri che non é mai finita…











