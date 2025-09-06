Roberta Di Padua allarma i fan di Uomini e Donne: come procede la storia con Alessandro

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Questa è la domanda che sta circolando in modo particolare in queste ore. Ma, cos’è successo esattamente? Procediamo con ordine. Com’è noto, i due hanno lasciato insieme il dating show di Canale 5 poco più di un anno fa e, da allora, hanno iniziato a condividere molti momenti della loro storia d’amore sui social. Solo poche settimane fa, Roberta ha espresso il desiderio di formare una famiglia con il fidanzato, raccontando a Lorenzo Pugnaloni che lei e Alessandro stanno effettivamente provando ad avere un bambino.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua presto genitori?/ "Non è facile, ma ci sperano"

Tuttavia, nell’ultimo periodo qualcosa sembra essere cambiato. La coppia, infatti, ha iniziato ad apparire sempre di meno sui social, allarmando i fan. Da lì, molti utenti hanno iniziato a chiedersi se i due fossero in crisi, inviando una marea di messaggi all’ex dama e all’ex cavaliere. Di conseguenza, Roberta ha deciso di rompere il silenzio, spiegando che non ci sarebbe nessuna in crisi. Semplicemente, entrambi sono stati molto impegnati per lavoro e, per questo, avrebbero avuto meno tempo per vedersi.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza verso le nozze?/ I fan di Uomini e Donne si ricredono: "Amore vero"

Roberta rompe il silenzio: cos’ha detto l’ex dama di Uomini e Donne

“State tranquilli, non è stato un bel momento, ma non c’entra niente nessuno. Alessandro sta lavorando tanto. In settimana è venuto da me, ma non abbiamo postato perché è normale stare a casa insieme. Ieri non l’ho visto, oggi non lo vedo, domani non lo so… Mi vado a sistemare perché mi sono lasciata andare e lì forse diventi single“, ha spiegato Roberta sul suo profilo Instagram. Nonostante la smentita dell’ex dama di Uomini e Donne, però, c’è chi ha notato una sorta di malinconia nel suo tono di voce, continuando a sospettare una presunta frattura con Alessandro. Sarà così? Chissà…