Uomini e donne: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ L’ex dama rompe il silenzio social

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza proseguono la lovestory?

Tra i volti uscenti dal dating show, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a parlare ai fan di Uomini e donne, rompendo così il silenzio sulla loro lovestory. I due si conoscevano per la prima volta nello studio televisivo di Uomini e donne come conoscenti intimi e la loro frequentazione é stata a più riprese intervallata da battute d’arresto. c

Ida Platano, il trono a Uomini e Donne rischia il ‘flop’?/ La ‘colpa’ è dei corteggiatori

Come la crisi più importante registratasi per effetto del fidanzamento coronato da Alessandro con Ida Platano, tra i volti veterani protagonisti per anni al trono over di Uomini e donne.

La frequentazione tra i due conoscenti datati, Roberta e Alessandro, si é però ripresa, dal momento che, reduci dalla loro rottura il salernitano e Ida Platano sono rientrati a far parte del dating show dedicato al corteggiamento e condotto da Maria De Filippi. Alessandro, non appena ritrovata la vecchia fiamma Roberta, si é sospinto al ritorno con l’ex rivale di Ida, con i prini due che sono tornati a frequentarsi suggellando l’uscita di scena da Uomini e donne di coppia.

Beatriz D'Orsi torna a Uomini e Donne/ La richiesta del tronista Daniele: lei reagisce così

Ma cosa n’é stato di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, dopo l’addio a Uomini e donne? A rispondere al quesito dell’occhio pubblico generale é intanto un nuovo intervento che la coppia di volti veterani del dating show sulle reti Mediaset condivide tra le Instagram stories di Roberta Di Padua.

Gli ex Uomini e donne festeggiano

“2 mesi” é il messaggio che a corredo di una foto che la immortala mentre si tiene avvinghiata ad Alessandro Vicinanza, la Di Padua condivide tra le storie sul re dei social. É la descrizione sibillina, che inequivocabilmente lascia intendere che la lovestory tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stia proseguendo a gonfie vele con i due volti over uscenti dalla TV che celebrano in queste ore il primo mesiversario social: almeno due mesi di relazione nel post-Uomini e donne.

Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ "Mio figlio di 13 anni non manda i tuoi messaggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA