Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne stanno ancora insieme: foto fa chiarezza

Da giorni si susseguono le voci di una presunta crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne ma il loro percorso è stato tutt’altro che semplice. Nel parterre del Trono Over Alessandro ha conosciuto sia Ida Platano e Roberta Di Padua ed alla fine ha scelto di frequentarsi fuori con Ida, peccato però che la loro relazione sia durata pochi mesi e tornato in trasmissione si è avvicinato a Roberta. Roberta e Alessandro stanno insieme da più di un anno ma complice il fatto che hanno due caratteri molto forti entrambi non sono mancate discussioni e liti e puntualmente arrivano anche voci di crisi.

Tuttavia per mettere a tacere le voci di una presunta crisi, Roberta Di Padua ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram insieme ad Alessandro Vicinanza che non lasciano spazio a dubbi. I due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza ai piedi del Vesuvio e le foto postate su Instagram immortalano una lussuosa stanza d’albergo con una vista mozzafiato sulla città partenopea. E non è tutto perché scorrendo la carrellata di foto postata dall’ex dama del programma di Canale5 spunta anche uno scatto su IS dove si vede in penombra Vicinanza in boxer. A fugare ogni dubbio, però, è una foto di Roberta ed Alessandro di Uomini e Donne mentre passeggiano per il lungo mare intenti a guardarsi occhi negli occhi.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza smentiscono la crisi

Nelle scorse ore era stato Lorenzo Pugnaloni a lanciare l’indiscrezione di una possibile crisi tra Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza. Uno degli esperti di Uomini e Donne, a domanda diretta di un suo follower che gli chiedeva notizie in merito alla coppia, ha lasciato intendere non solo che i due fossero in piena crisi ma anche che fossero pronti per partecipare nel parterre del Trono Over tra dame e cavalieri. A quanto pare, però, non sarà così perché i due hanno smentito con foto e scatti. E del resto anche due mesi fa la coppia sempre sui social aveva postato delle romantiche foto in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento segno che le cose tra di loro procedono più che bene.