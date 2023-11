Uomini e donne, Roberta Di Padua e Aurora Tropea nemiche giurate/ É lite in studio: si teme il peggio

Uomini e donne, Aurora Tropea e Roberta Di Padua infiammano le vibes del trono over

Roberta Di Padua e Aurora Tropea infiammano le vibes guerrigliere del trono over di Uomini e donne. La dichiarazione di guerra tra le due dame partecipanti alla ricerca dell’amore, al trono over – circuito parallelo del trono classico in corsa per la scoperta dell’anima gemella – giunge tra le ultime scoppiettanti anticipazioni di Uomini e donne. Le stesse sono riprese via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni e, tra le novità, vedono Roberta Di Padua e Aurora Tropea dichiararsi guerra aperta a vicenda, pubblicamente.

La bionda Aurora Tropea e la dama competitor al trono over dalla fulva chioma, Roberta Di Padua, accendono lo scontro tra loro alle nuove riprese di Uomini e donne tenutesi il 31 ottobre 2023. Quelle di una preannunciata puntata dalle emozioni al cardiopalmo per l’occhio pubblico, con la registrazione di tre addii.

Tra gli addii, il trono over scricchiola nel mezzo della guerra tra le dame Roberta Di Padua e Aurora Tropea

Si tratta delle uscite di scena di Elena Di Brino, Maurizio Laudicino ed Ermes Faccoli. Elena vuole lasciare il programma e Maurizio la segue fuori dallo studio del programma: alla fine i due vanno via dalla trasmissione insieme, a quanto pare certi di non fare più rientro al dating show. Ermes non é presente, avrebbe lasciato anche lui il programma, Ancor prima della papabile “coppia off-dating show”. E tra gli over si registra una nota romantica, poi: il bacio tra Aurora e Luca, il nuovo cavaliere che la dama veterana sta conoscendo. Ma l’idillio d’amore é presto minacciato: scoppia la lite furibonda tra Aurora e Roberta! Che la serenità della preannunciata coppia unitamente a quella del parterre di protagonisti in generale al trono over, sia così a rischio, anche nell’ipotesi di uno stop nei palinsesti TV e streaming? La svolta anti-trash voluta ai vertici dell’azienda di trasmissione, Mediaset, vieterebbe i siparietti discutibili dalle trasmissioni in palinsesto e Uomini e donne in quest’ottica rischia la peggiore tra le evenienze, ossia la chiusura.

Chiaramente la sola messa in onda TV e streaming di Uomini e donne potrà, alle nuove puntate del dating show, confermare o smentire, del tutto o in parte, lo spoiler.











