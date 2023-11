Uomini e donne: Roberta Di Padua e Gemma Galgani, eterne single?/ Il comune denominatore al trono over

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Gemma Galgani ancora single al trono over: le anticipazioni

Roberta Di Padua e Gemma Galgani hanno il destino segnato di “eterne single”, tra le dame al trono over di Uomini e donne. O almeno questo é il sentiment dell’occhio pubblico che si profila alle anticipazioni TV e streaming delle riprese di Uomini e donne datate 5 novembre 2023, fornite via Instagram stories da Lorenzo Pugnaloni.

Stando allo spoiler last-minute delle nuove puntate del dating show, al trono over la vecchia fiamma del Grande assente in studio Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, rifiuta la corte di un nuovo corteggiatore. L’ennesimo, giunto al dating show di Maria De Filippi. Insomma, la dama dalla fulva chioma rifiuterebbe il corteggiamento della new-entry tra i partecipanti al trono over, sul nascere.

“È sceso un uomo per conoscere Roberta ma

lei non l’ha tenuto. Per quanto riguarda Gemma, Bruno non era in studio (forse se ne è andato proprio)”, anticipa lo spoiler di Uomini e donne, che vede Roberta Di Padua ancora una volta marcare la sua singletudine, sulla scia della condotta di eterna single al trono over di Gemma Galgani. Ma al di là del comune denominatore della singletudine condivisa con Roberta, la permanenza di Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne segna anche un altro risvolto negativo.

Il “grande assente” in studio

Il corteggiatore all’attivo alla ricerca dell’amore, pretendente di Gemma Galgani, Bruno, non presenzia nello studio, a Uomini e donne. Che l’uomo stia preparando un clamoroso dietrofront, per un ritiro dalla corte di Maria De Filippi? Il punto di domanda sorge spontaneo per l’occhio pubblico del dating show.

Nel frattempo, intanto, alle anticipazioni TV e streaming last-minute di Uomini e donne, si rilevano inoltre le novità del trono classico, che vede il tronista moro Cristian Forti rischiare grosso con un duplice bacio.











