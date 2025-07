L'ex dama di Uomini e Donne ha scelto di cambiare colore dei capelli per quest'estate, il risultato è davvero sorprendente

Roberta Di Padua ha recentemente festeggiato il suo 43esimo compleanno ad Amalfi con il suo compagno Alessandro Vicinanza e suo figlio. Poco prima di celebrare il grande evento aveva deciso di cambiare look, optando per un biondo inedito e un taglio scalato e svelto.

E’ stata lei stessa a condividere sui social le immagini del cambio look, ricevendo i complimenti dei tanti fan che la seguono da tempo. Nonostante abbia lasciato Uomini e Donne, infatti, l’ex dama continua a essere molto attiva sui social dove condivide non solo la sua quotidianità, ma anche tante immagini con il compagno.

"Somiglia all'ex Ida Platano". La foto della nuova fidanzata di Riccardo Guarnieri dopo il trono over

Roberta Di Padua sorprende tutti con un nuovo look biondo e luminoso

Così la Di Padua ha deciso di accogliere l’estate e anche il suo 43esimo compleanno con un look decisamente più lucente. Lei stessa ha parlato sui social di “mille sfumature di caramello” per descrivere la nuova tinta scelta.

Come si vede dalle immagini il colore dei capelli è molto più chiaro rispetto a quello sfoggiato fino a qualche settimana fa. Una scelta azzeccatissima, una tonalità più chiara sta molto bene con l’abbronzatura del periodo estivo, non è un caso, infatti, che l’ex dama di Uomini e Donne abbia ricevuto moltissimi complimenti. La particolarità del colore risiede proprio nelle numerose sfumature, che lo rendono particolarissimo.

Pier Silvio Berlusconi e l'annuncio su Silvia Toffanin (che divide il pubblico)

A farglieli sarà stato anche Alessandro Vicinanza, con il quale la Di Padua fa coppia ormai da più di un anno. Una relazione solida e duratura che dimostra quanto entrambi siano molto innamorati. A dispetto di quanto dicevano le male lingue, quando hanno deciso di lasciare assieme il programma, Roberta e Alessandro sono davvero affiatatissimi. E l’hanno dimostrato praticamente fin da subito, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi si sono concessi moltissime vacanze romantiche, tutte rigorosamente documentate sui social.

Ospiti in studio a Uomini e Donne qualche mese fa avevano anche parlato del desiderio di allargare la famiglia, cosa che avevano raccontato anche in qualche intervista, spiegando come ci stessero provando. Intanto trascorrono molto tempo anche assieme al figlio di lei, con il quale Vicinanza sembra avere un ottimo rapporto, anche questa una dimostrazione di come la coppia sia molto unita.

George compie 12 anni: il regalo di Kate e William

All’inizio Roberta aveva preferito aspettare prima di presentare al compagno suo figlio, poi dopo qualche tempo ha deciso di fare questo grande passo e adesso sono moltissimi i momenti che trascorrono tutti e tre assieme, proprio come una famiglia. L’ultimo il compleanno festeggiato dall’ex dama ad Amalfi, un traguardo festeggiato con un sorriso smagliante. Sui social, dove ha condiviso le immagini dei festeggiamenti, ha scritto: “Grata alla vita, rifarei tutto, vi amo fortemente. Grazie”. Parole che ben dimostrano la serenità della Di Padua e del suo rapporto con Alessandro.