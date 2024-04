Uomini e donne, Roberta Di Padua: “E lui paga…”/ Spunta la verità sul viaggio con Alessandro Vicinanza

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ci riprovano e…

Nella grande attesa per il ritorno sulle reti Mediaset di Uomini e donne nel post- vacanze Pasquali, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua diventano un acceso thread di discussione in rere. Accade su Instagram, a seguito di un video real che Roberta Di Padua condivide online relativamente al viaggio di vacanza e per il secondo mesiversario della relazione avviata con Alessandro Vicinanza, entrambi volti storici nel parterre del trono over di Uomini e donne.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 1 aprile 2024/ Mario Cusitore si dichiara a Ida Platano!

“Marrakech” é la descrizione sibillina che Roberta Di Padua affida al post che é ora virale e che la immortala a distanza ravvicinata da Alessandro Vicinanza, il quale é reduce dalla chiusura della lovestory con la fidanzata storica conosciuta sempre come l’attuale compagna a Uomini e donne. Le strade di Ida Platano e Alessandro sembrano ormai dividersi per sempre, dal momento che l’imprenditore salernitano si concede alla frequentazione con la ritrovata vecchia fiamma Roberta e la parrucchiera bresciana ha avviato il suo trono al dating show alla ricerca del cavaliere, da ormai ex volto del trono over.

Uomini e donne: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ L'ex dama rompe il silenzio social

Esplode la polemica online sugli ex Uomini e donne

Tra gli utenti nel web c’é chi é ora pronto a scommettere che la relazione tra Alessandro e Roberta possa scoprirsi un nuovo fuoco di fiamma, dopo la rottura avutasi tra il cavaliere e Ida. Questo alla presa visione del video-reel del momento che ricorderebbe per gli utenti critici i viaggi che erano soliti concedersi in coppia gli ormai ex fidanzati. Roberta e Alessandro si palesano più intimi che mai tra le immagini social, eppure gli haters non credono che la loro lovestory possa rivelarsi duratura.

“E lui paga”, sottolinea dal suo canto Roberta Di Padua, alludendo alle spese che il salernitano ha a quanto pare affrontato, come forse per sua consuetudine, a fronte di un nuovo viaggio all’estero.

Ida Platano, il trono a Uomini e Donne rischia il ‘flop’?/ La ‘colpa’ è dei corteggiatori

“Stesse cose e solo viaggi come con Ida… -sostiene uno tra i messaggi aggreganti critici nel web-…musica maestro… stessa minestra riscaldata”; “Ma tuo figlio dovè’é?- chiede qualche utente a Roberta-, in tutto ciò parlavi tanto di Ida, ma…”. Poi ci sono i joint-fandom che difendono la neo coppia di Uomini e donne dagli haters: “Mamma mia che commenti velenosi… è proprio triste la vostra vita se non fare altro che criticare gli altri eh”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA