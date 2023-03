Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ci riprovano?/ La scelta

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini?

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Riccardo Guarnieri che tenterebbe un ritorno di fiamma con l’ex storica, Roberta Di Padua, con tanto di “due di picche”. Che succede tra gli ex storici, che si conoscevano per la prima volta al trono over di Uomini e donne? É il quesito che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, visti gli spoiler TV delle nuove registrazioni di Uomini e donne datate 6 e 7 marzo 2023, forniti nei primi giorni di marzo da Uomini e donne classico e over.

Relativamente alle anticipazioni TV in questione, si apprende che Roberta Di Padua, veterana al trono over, si é concessa un’uscita con un ragazzo e che quest’ultimo non le sia “piaciuto…”. Ma non solo.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si confrontano sulla loro lovestory

Dopodiché al centro studio vengono chiamati, ad un confronto tra ex, la dama e Riccardo Guarnieri, e accade l’inaspettato, o meglio quello che potrebbe rivelarsi il preludio ad un ritorno di fiamma per gli ex: “hanno fatto sedere Riccardo e hanno fatto vedere che dopo la fine della scorsa registrazione hanno parlato e lui ha fatto il provolone…”. Insomma, il cavaliere starebbe tentando un riavvicinamento con Roberta, tanto che “in studio lui ha detto che sarebbe disposto a riprovarci, ma lei no”.

Ma quale sarà la realtà dei fatti, per Roberta Di Padua? Che la dama di Cassino possa decidersi a dare una nuova chance all’amore condiviso con Riccardo Guarnieri, ormai giunto all’epilogo? Staremo a vedere quale destino attende la coppia di ex storici e protagonisti veterani, al trono over di Uomini e donne.

