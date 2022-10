Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri intimi a cena/ Che succede?

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri avvistati insieme: la foto fa discutere il web

Una nuova cena al chiaro di Luna incombe su Roberta Di Padua, ovvero quella che vedrebbe la dama protagonista di un possibile flirt top-secret con Riccardo Guarnieri, all’insaputa di fan e produzione di Uomini e donne. É ormai risaputo che come da regolamento previsto al dating show di Maria De Filippi i partecipanti – tra dame e cavalieri al trono classico e il trono over -siano tenuti a non intrecciare conoscenze intime e amori fuori dagli studi di Uomini e donne e quindi lontano dalle dinamiche della trasmissione Mediast sulla ricerca del grande amore. Ma non solo. Il regolamento di Uomini e donne prevede, inoltre, che la produzione venga messa a conoscenza di ogni frequentazione intima e/o amore che possa sorgere tra i protagonisti del dating-show e, nelle ultime ore, fa non a caso discutere una foto diventata virale nel web, che vede immortalati Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri insieme.

Uomini e donne, Gemma Galgani: "Ho perso un figlio"/ La rivelazione choc

Nello scatto-oggetto della polemica in corso su Uomini e donne, la dama napoletana e il cavaliere tarantino appaiono in atteggiamenti piuttosto complici tra loro, mentre si trovano in un locale di Roma, lasciando intendere di essersi gettati alle spalle le incomprensioni del loro trascorso amoroso. Che i due ex si siano ritrovati, per un ritorno di fiamma? La foto più discussa del momento é stata inoltrata da una talpa, un fedele appassionato di Uomini e donne, alla blogger Deianira Marzano, che ha poi condiviso l’immagine e il tutto é avvenuto via social. “Tutte cene se ne fa sta Roberta. Roberta e Riccardo, Uomini e donne” , é la descrizione sibillina che Deianira rilascia, aprendo a una moltitudine di interpretazioni, della foto dei due “intimi” conoscenti over.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono over 7 ottobre: lite furiosa tra Roberta e Ida!

Lo scatto che potrebbe rivelarsi la prova di un possibile flirt “clandestino” in corso, tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, giunge dopo il gossip del triangolo amoroso di cui la napoletana é diventata protagonista nel corso dell’estate 2022.

Roberta di Padua ancora una volta a cena con un volto di Uomini e donne

Nei mesi scorsi Roberta era stata avvisata a Napoli, mentre era -sempre a cena- con l’ex tronista di Uomini e donne, Davide Donadei. Un avvistamento alquanto compromettente per i due, tanto da conseguirne poi il sospetto generale che un tradimento di quest’ultimo con la napoletana sia alla base della rottura tra lui e la scelta, Chiara Rabbi. Quest’ultima, in un’intervista concessa a Mondo tv, si dichiara ufficialmente single, senza nascondere la delusione provata per via della prematura fine della lovestory nata a Uomini e donne.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono classico 7 ottobre: Fede bacia Noemi

Il nuovo avvistamento tanto discusso consacrerebbe Roberta Di Padua come nuova Femme fatale di Uomini e donne. Che la napoletana e il tarantino stiano nascondendo un loro ritorno di fiamma? E soprattutto che ne penserà del gossip Ida Platano, l’ex di Riccardo Guarnieri, a cui il tarantino non si direbbe del tutto indifferente mentre si ritrovano a condividere il trono over di Uomini e donne, dopo la rottura? Intanto, la foto della cena di Roberta e Riccardo risalirebbe alle ore seguite all’ultima sessione delle registrazioni del programma, Uomini e donne, tenutasi venerdì 7 ottobre 2022, in quel di Roma.

#Uominiedonne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri insieme? 👁️ pic.twitter.com/IzfHHf6bXZ — Serena Granato (@SerenityG_90) October 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA