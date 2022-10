Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: scatta il bacio/ Che succede?

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri escono a cena: accade l’inaspettato

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono pronti ad uscire di scena insieme, da Uomini e donne? Questo é l’interrogativo che sorge spontaneo, dal momento che – come rivelano le anticipazioni TV delle nuove registrazioni del dating show- i due storici ex hanno ammesso a Uomini e donne di essersi ritrovati per un’uscita a cena, in quel di Roma. Avviene dopo che, in questi giorni, sono circolate online delle esclusive immagini dell’uscita top-secret, pubblicate da Deianira Marzano su segnalazione web di un avvistamento della sospetta ritrovata coppia. É ormai risaputo che , come da regolamento, dame e cavalieri del trono over e i tronisti del trono classico sono tenuti al rispetto delle regole per le quali chi partecipi a Uomini e donne puó intrecciare conoscenze intime, flirt e amori solo con i protagonisti che abbiano preso parte al dating show e, in ogni caso, comunque, la produzione del programma va informata delle relazioni, fino all’esclusiva. Ovvero l’ufficializzazione della nuova coppia. Che con la rivelazione dell’esterna capitolina, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua siano pronti all’esclusiva?

In occasione delle ultime registrazioni di Uomini e donne, come se non bastasse, Riccardo Guarnieri e l’ex Roberta Di Padua, dinanzi all’altra ex di lui, Ida Platano, hanno inoltre rivelato di aver consumato un bacio. Il che é accaduto proprio nel mezzo della cena registratasi in quel di Roma, al chiaro di Luna, che ha fatto tanto discutere il popolo del web in queste ultime ore, complice il fatto che a Uomini e donne Riccardo si palesa da tempo, spesso e volentieri, non indifferente all’ex Ida Platano. Tanto, da arrivare persino alle lacrime, quando di recente i due si sono ritrovati a ricordare la loro lovestory, al trono over. Che sia in corso un triangolo amoroso?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non ci riprovano, a Uomini e donne

Le rivelazioni su Riccardo e Roberta non sono finite. Questo perché i due, sempre in occasione delle nuove riprese, hanno fatto sapere che almeno per il momento decidono di non darsi l’esclusiva e, dalla cena, non vi sarà un prosieguo del “ritorno di fiamma”. Un fuoco di paglia, quindi, si é appena consumato in quel di Roma tra i due storici protagonisti del trono over di Uomini e donne.

“Nel senso che non si frequenteranno di nuovo”, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, tra le anticipazioni diramate su Uomini e donne classico e over.

