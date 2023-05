Uomini e donne, Roberta Di Padua soffia il trono a Nicole Santinelli?/ É ancora lite!

Uomini e donne, Roberta Di Padua minaccia il trono di Nicole Santinelli: il particolare che non sfugge

É di nuovo lite in studio tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, in quello che si direbbe un cross-over di Uomini e donne, che nasce tra il trono classico e il trono over di cui le due rivali sono le rispettive rappresentanti. L’astio tra le acerrime nemiche di Uomini e donne nasce a fronte della vicinanza di Roberta palesata verso Carlo, uno dei corteggiatori in corsa con Andrea che mirano a fare breccia nel cuore della tronista. Ma cosa spinga Roberta Di Padua alla vicinanza al corteggiatore di Nicole Santinelli é presto detto, come emerge dalle anticipazioni TV lanciate da Uomini e donne classico e over via Instagram.

Il beninformato Lorenzo Pugnaloni, relativamente alla registrazione di Uomini e donne tenutasi tra il 29 e il 30 aprile 2023, nel dettaglio esordisce anticipando “Per quando riguarda il trono classico c’è stato un confronto tra Nicole e Carlo. Lei si aspettava che lui alla fine della registrazione di ieri andasse in camerino mentre a presentarsi è stato Andrea. Lei fa l’esterna con Andrea e i due si baciano”.

Nicole Santinelli verso l’addio a Uomini e donne?

Da qui, quindi, la Di Padua segna il crossover, minacciando di soffiare lo scettro del trono classico a Nicole: “Roberta alla fine della registrazione scorsa, mentre lui rientrava in camerino, si è avvicinata a Carlo per consolarlo e tra i due c’è stato un abbraccio”. A questo punto il trono classico di Nicole Santinelli si direbbe fortemente a rischio, dal momento che la stessa tronista “si è arrabbiata con lui”, Carlo, uno dei corteggiatori candidati alla scelta come compagno per una nuova lovestory.

Che Roberta Di Padua possa rivelarsi il motivo della chiusura anticipata del trono di Nicole Santinelli? La tronista in carica, alla luce dei nuovi spoiler TV di Uomini e donne, potrebbe anticipare la scelta, che potrebbe ricadere su Andrea, o in alternativa ritirarsi dalla ricerca dell’amore avviata in TV, chiudendo anzitempo il suo percorso di tronista.

