Uomini e donne, Roberta Di Padua tra i “grandi assenti” al trono over/ Alessandro Vicinanza la scorda con…

Uomini e donne, Roberta Di Padua non torna nel parterre dei protagonisti al trono over

Roberta Di Padua si preannuncia tra i “grandi assenti” nello studio delle nuove puntate di Uomini e donne, con Alessandro Vicinanza che sembra dimenticarla per via della rivale in amore, Cristina. O almeno questa é parte integrante dello spoiler delle registrazioni di Uomini e donne datate 20 dicembre 2023, fornito online dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Come si attenziona tra le Instagram stories del beninformato, in particolare, al rinnovato appuntamento delle registrazioni di Uomini e donne il protagonista Federico e l’opinionista Tina Cipollari finiscono per diventare i fuochi al centro di una brusca lite. E per la quota trono over, in assenza di Roberta Di Padua, la protagonista over Cristina decide di voler approfondire la conoscenza con Alessandro Vicinanza, il quale é reduce dalla rottura con la campana. Il cavaliere non solo prosegue la frequentazione avviata con la rivale della erede della Di Padua ma decide in aggiunta di conoscere anche l’altra corteggiatrice Asmaa.

Tra gli altri assenti in studio…

In studio non presenzia, quindi, Roberta Di Padua: “non è tornata dopo l’ultima

registrazione in cui ha deciso di andarsene”, attenziona lo spoiler-man.

Come lei, tra i grandi assenti alle registrazioni prenatalizie di Uomini e donne, non presenzia in studio Armando Incarnato, per la quota concernente la ricerca dell’amore al trono over.

Per quanto riguarda il trono classico, anche Brando risulta assente. E gli altri due tronisti, Cristian Forti e Ida Platano provano a rubare la scena agli altri protagonisti al dating show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, con le esclusive novità dei rispettivi troni. Il tronista moro registra due nuove esterne così come la rivale storica di Roberta Di Padua ai tempi della partecipazione al trono over e ora tronista, Ida Platano. Quest’ultima, tuttavia, riceve in studio l’inaspettata segnalazione sul conto del corteggiatore di Napoli, Mario Cusitore...

