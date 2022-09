Uomini e donne, Roberta e Alessandro avvistati insieme/Ci ripensano, dopo la rottura?

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avvistati insieme dopo la rottura

Sale l’attesa generale nei telespettatori per il via alla nuova stagione tv di Uomini e donne, che tra gli altri protagonisti ora vede Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza al centro di un acceso dibattito web. Nel dettaglio i due sono stati avvistati insieme in questi giorni che precedono l’inizio della messa in onda di Uomini e donne, dopo la scelta unanime di chiudere la loro frequentazione sul nascere, come anticipato dagli spoiler delle ultime registrazioni TV della trasmissione.

Rientrata al trono over dopo anni di lontananza dal dating-show di Canale 5 – come inoltre ripreso dalle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over- Roberta Di Padua ha ricevuto il corteggiamento serrato per l’inizio di una nuova frequentazione in TV da parte di Alessandro Vicinanza, ormai ex di Ida Platano, per poi decidere di concedersi alla nuova avventura. Tuttavia, qualcosa tra i due deve essersi rotto, dal momento che come anticipano gli ultimi spoiler del beninformato Uomini e donne classico e over Roberta e Alessandro hanno poi scelto in studio, a Uomini e donne, di interrompere la loro conoscenza dopo un’esterna. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato in modo repentino tra i conoscenti lontano dai riflettori e i due potrebbero essersi concessi una nuova chance, stando alla testimonianza che Deianira Marzano lancia via social, di un avvistamento di Roberta Di Padua con Alessandro Vicinanza dopo le “funeste” registrazioni di Uomini e donne.

Che succede fuori dagli studi TV? Roberta e Alessandro prossimi all’esclusiva: l’ipotesi

La blogger condivide online delle immagini segnalatele dal web, che immortalano Roberta e Alessandro a distanza ravvicinata tra loro, in un luogo pubblico, un curioso retroscena che riaccende la polemica online dei detrattori che tacciano i protagonisti di Uomini e donne di mancanza di veridicità nei riguardi del pubblico in TV rispetto alla vita privata vissuta fuori dal piccolo schermo. Che Roberta e Alessandro stiano nascondendo a Uomini e donne un amore top-secret é il sospetto generale che ora incombe sul programma di Canale 5.

E sempre dalla pagina Instagram dedicata a Uomini e donne, facente capo a Lorenzo Pugnaloni, arriva un primo bilancio del caso: “Per chi mi sta chiedendo di Alessandro e Roberta dopo le foto uscite poco fa, rispondo così. Nell’ultima registrazione i due avevano deciso di

chiudere la conoscenza, evidentemente hanno cambiato idea e si sono risentiti per uscire la sera. Vediamo nella prossima registrazione che cosa succederà… Secondo voi potrebbero lasciare il programma insieme?”.

Insomma, non si escluderebbe che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza possano molto presto sorprendere i telespettatori lasciando Uomini e donne in coppia.













