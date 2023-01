Uomini e donne, Roberta riconquista Riccardo?/ Lo tenta con il peccato di gola e…

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: si registra il momento hot al trono over

Prosegue il consuetudinario appuntamento alla corte di Uomini e donne, dove per la quota trono over, gli ex Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si lasciano andare ad un sexy tv-moment. Il riavvicinamento hot tra i due storici protagonisti al trono over del dating-show si registra in occasione delle ultime registrazioni di Uomini e donne, datate 12 gennaio 2023. Il tutto, nel dettaglio, avviene secondo le anticipazioni TV riprese a cura di Lorenzo Pugnaloni, sui profili social di Uomini e donne classico e over.

Stando alle stesse la sexy campana potrebbe voler riconquistare l’ex tarantino, complice l’addio dell’altra ex di lui, Ida Platano, che ha lasciato il programma sui sentimenti dando l’esclusiva di coppia fissa ad Alessandro Vicinanza. Al centro studio, tra i protagonisti al trono over Roberta Di Padua afferra Riccardo Guarnieri e lo fa sedere di colpo, su una poltrona per poi lasciare spazio all’immaginazione del cavaliere, bendandogli gli occhi.

La dama si siede su di lui e “gli imbocca delle fragole”, fanno poi sapere ancora, i sexy spoiler di Uomini e donne. É il brivido di un riavvicinamento fisico tra ex, sotto l’occhio pubblico, e si registra alla nuova sfilata, che chiama i protagonisti di Uomini e donne a sfidarsi sul tema della “sensualità”.

Insomma un momento all’insegna dell’eros, quello che si preannuncia tra i nuovi appuntamenti TV di Uomini e donne, per i telespettatori appassionati delle vicende targate trono over. Ma cosa ne penserà Gloria Nicoletti, che a Uomini e donne si é dichiarata interessata al fascinoso Guarnieri? Non si esclude, che la “Femme fatale”, Roberta Di Padua, voglia riconquistarsi le attenzioni di Riccardo Guarnieri, dopo la fine della loro lovestory, che nonostante il sedicente “epilogo” vede i due (ex?) ancora vicini e complici. Quale sentimento lega Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri?

