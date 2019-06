Uomini e Donne/ Rocco Fredella: “Ecco perché ho lasciato il programma!” (Trono Over)

Rocco Fredella ha concluso la sua esperienza con il trono over di Uomini e Donne. Poco tempo dopo essere andato via, l’ex cavaliere ha avuto anche fortuna, ritrovando l’amore tra le braccia di una donna più giovane, dopo avere corteggiato Gemma Galgani per qualche tempo. Intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale del dating show, l’uomo racconta come ha incontrato la sua attuale compagna: “L’ho conosciuta attraverso il mio agente dell’Emilia Romagna. Avevo sentito parlare di lei quando ho commissionato la maglietta, che poi ho sfoggiato anche in trasmissione, con la scritta: “Se incontri me non sono azzurro.. ma principe”. [..] Di lavoro fa tutt’altro: gestisce un salone di bellezza”. Fredella chiarisce che l’uscita dal programma non c’entra nulla con la sua fidanzata anche perché, fino a quando presenziava nel parterre maschile, giura di non avere frequentato alcuna donna: “mi sono sempre comportato bene e la mia uscita di scena non è da attribuire a questa persona che ho conosciuto fuori”.

Rocco Fredella: ecco perché ha lasciato il trono over di Uomini e donne

Rocco Fredella poi, racconta in dettaglio per quale motivo ha lasciato il trono over di Uomini e Donne. Essenzialmente i motivi scatenanti sono stati due: “Per prima cosa ho avuto e ho ancora problemi economici e, in secondo luogo, perché purtroppo non sono riuscito a trovare l’amore. Non ce l’ho fatta nonostante sia stato per tantissimo tempo dietro a Gemma, credendo veramente in noi, fino a che non ho capito di non essere l’uomo giusto per lei. Probabilmente ho sbagliato a mandar via ogni volta le donne che venivano apposta per me, ma l’ho fatto perché essendo attratto e preso da Gemma, essendo in balia della nostra conoscenza, non sarei mai riuscito a gestire una doppia frequentazione”. La nuova compagna dell’ex cavaliere si chiama Dory e, dopo averle commissionato la famosa maglietta “il mio agente mi ha invitato a una sfilata dove c’era lei. Lì ci siamo conosciuti e piaciuti sin da subito. Io ero già fuori dal programma. Capisco che a molti sembra prematuro che io sia già innamorato di lei, ma io sono fatto così, ragiono di pancia, e chi mi ha seguito dovrebbe saperlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA