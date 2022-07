Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglioni in crisi?/ L’indiscrezione che…

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? L’indiscrezione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero vicini alla rottura. Al moment non è giunta alcuna conferma da parte dei diretti interessati ma le voci su una crisi si sono fatte sempre più insistenti. Negli ultimi tempi Pietro era scomparso dai social di Rosa e viceversa. Un’assenza che aveva insospettito i fan della coppia che avevano messo in dubbio il fatto che i due stessero ancora insieme. Qualche ora fa Alessandro Rosica ha fatto riferimento ad una crisi tra i due e ha svelato un retroscena curioso. I due ex Uomini e Donne Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dormirebbero in letti separati. L’Investigatore Social ha infatti rivelato: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare”. Una delle poche coppie vere rimaste.

Per il momento i due si seguono ancora su Instagram. Rosa e Pietro si erano conosciuti nel 2017, quando la Perrotta era entrata a far parte del programma di Canale 5 come tronista e proprio qui aveva conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno. I due si sarebbero dovuti sposare nel 2019 ma poi il matrimonio era saltato quando Rosa aveva scoperto di essere incinta del primogenito Domenico. La data delle nozze sarebbe poi slittata ancora a causa della pandemia e stando a queste ultime indiscrezioni sembrerebbe che ora il sogno di vedere Rosa in abito bianco sia definitivamente sfumato.

Qualche settimana fa, Rosa Perrotta aveva scritto delle parole sibilline in occasione del quinto anniversario con Pietro Tartaglione. La donna aveva raccontato di aver vissuto dei momenti complicati: “Nessuno mi raccontò allora che sarebbe stato anche tanto difficile. Che alle volte mi sarebbe venuta voglia di mollare, che avrei dovuto sempre mettercela tutta, che avrei anche pianto tanto. Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose ,pure. E non deve essere semplice, non lo è mai, deve solo valerne la pena. Noi continuiamo a provarci. E il meglio deve ancora venire”.

Nelle scorse ore, era circolata l’indiscrezione di una crisi tra i due ex Uomini e Donne. Rosa Perrotta è però intervenuta sui social per fare chiarezza. Sorpresa dalla reazione del pubblico ha pubblicato un video dove esprime la sua sorpresa in negativo perché tutti hanno sospettato il peggio e ha scritto: “Come si fa a sindacare il ruolo? IO CREDO CHE SOLO GLI ELEMENTI DELLA COPPIA SAPPIANO QUELLO CHE SI DANNO, IL COME IL DOVE E IL PERCHÉ”. Rosa Perrotta ha così smentito la notizia affermando che la loro relazione procede a gonfie vele.











