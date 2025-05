Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe si sono lasciati o stanno ancora insieme? La dama svela la verità”

Rosanna e Giuseppe si sono lasciati? La dama ed il cavaliere del Trono Over dopo essere usciti insieme dal programma stanno ancora insieme oppure si sono detti già addio? Il pubblico del dating show di Canale5 da giorni si chiede come procedano le cose dopo la segnalazione che parla di una pesante crisi tra i due. A volerci vedere chiaro è stato anche l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che ha contattato direttamente la dama. Rosanna ha svelato cos’è successo e come stanno adesso le corse.

Che tra Giuseppe e Rosanna di Uomini e Donne c’è stata una pesante lite che ha messo in crisi l’intera relazione lo ha rivelato la stessa dama del Trono Over che poi ha aggiunto che tutto è nato a causa di interferenze esterne che l’hanno portata a riflettere molto ed a capire che la colpa della situazione non era di Giuseppe ma di questa terza persona. Ed infatti quando quest’ultima è stata allontanata il rapporto si è ricomposto. Insomma le indiscrezioni e la segnalazione ha trovato conferma nelle parole della donna: tra Rosanna e Giuseppe c’è stata una crisi che però adesso si è ricomposta ed i due sono ritornati insieme.

Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne stanno ancora insieme, lei svela la verità: “Crisi superata”

Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne stanno ancora insieme, allontanando la terza persona che con le sue illazioni ha rischiato di farli lasciare: “Tra me e Giuseppe c’è stata una lite importante che ha messo in crisi la nostra relazione. Tutto a causa di interferenze esterne.” I due sono riusciti a ricucire il loro rapporto ed adesso sono più affiatati e complici di prima: “Giuseppe è stato bravo, leale e onesto con me.” Ed la dama non ha dubbi sui sentimenti che provano l’uno per l’altra ed sicura che il loro rapporto avrà un futuro. Nel frattempo il programma di Canale5 si avvicina alla fine, l’ultima puntata è prevista per venerdì 30 maggio 2025 in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri e le ultimissime del Trono Over con la nascita di varie coppie tra cui quella formata da Giuseppe e Rosanna.