Rosanna Siino ha deciso di rompere il silenzio a proposito dei ripetuti rumor sulla presunta crisi con Giuseppe dopo Uomini e Donne.

Sono stati giorni di silenzio, retroscena dal sapore di crisi balzati un po’ ovunque sui social; Rosanna e Giuseppe – reduci dall’esperienza a Uomini e Donne – hanno preferito tacere dopo il vortice di notizie recenti. Dalla presunta lite in pubblico alle foto del cavaliere con un’altra donna; questioni che i diretti interessati avevano deciso, almeno prima di qualche ora fa, di lasciar scivolare senza commenti e replica. E’ intervenuta finalmente proprio Rosanna Siino che, una volta per tutte, ha chiarito tutte le vicende balzate all’attenzione della cronaca rosa proprio di recente.

Rosanna Siino non è entrata direttamente nel merito del rapporto con Giuseppe dopo Uomini e Donne ma i chiarimenti offerti in un’intervista rilasciata per Opinionista Social – come riporta Isa e Chia – sembrano raccontare di una liaison sicuramente in costruzione e non ‘crollata’ come si vociferava nell’ultimo periodo. L’ex dama è partita dalla presunta lite a Taormina: “Lui ha visto che mi trovavo lì ed ha approfittato per raggiunta. Avevamo dei discorsi in sospeso su cui abbiamo visioni diverse… Non racconteremo cosa ci siamo detti perchè sono argomentazioni che appartengono a noi e solo a noi”.

Rosanna Siino archivia il presunto tradimento di Giuseppe dopo Uomini e Donne: “Era sua sorella!”

La discussione a Taormina dunque c’è stata ma con toni pacati e maturi per ragionare su questioni aperte da tempo; questa la verità di Rosanna Siino a proposito dei rumor a proposito della lite in pubblico. Un chiarimento doveroso su ragioni personali, nulla di incomprensibile e di non vicino alla realtà quotidiana di qualsiasi coppia. L’ex dama di Uomini e Donne non poteva poi non entrare anche nel merito delle discusse foto di Giuseppe con un’altra donna.

Rosanna Siino ha spiegato di come alcuni giorni fa abbia festeggiato il suo compleanno in compagnia delle sue figlie; evento al quale ha deciso di partecipare di sua iniziativa anche Giuseppe. In compagnia dell’ex cavaliere di Uomini e Donne c’era sua figlia ed è proprio quest’ultima la donna che era stata avvistata al suo fianco nei giorni precedenti e che ha agitato le acque sui social. “…Ognuno di noi si è dedicato ai suoi figli, come giusto che sia; nulla di più, nulla di meno”.

