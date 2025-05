Uomini e Donne, Rosanna Siino contro Sabrina Zago: “Ecco perché non provo ammirazione per lei”

Manca poco per una nuova puntata di Uomini e Donne ed oggi al centro studio si accomoderanno due coppie: Sabrina Zago con Guido (in piena crisi e prossimi alla rottura) e Rosanna con Giuseppe (la loro conoscenza procede a gonfie vele, invece) in pochi sanno tuttavia che il cavaliere in passato ha avuto una lunga frequentazione proprio con la Zago che si è conclusa in maniera burrascosa. Adesso la Rosanna ha rilasciato una lunga intervista al magazine del programma dove si è scagliata contro l’ex rivale.

Nel corso dell’intervista è un fiume in piena Rosanna Siino contro Sabrina Zago. “Per lei non provo nessuna ammirazione” ha premesso la dama del parterre e poi ha spiegato meglio e nel dettaglio il motivo: “Solo ed esclusivamente perché è una donna a cui non manca nulla, bellezza e intelligenza, ma che purtroppo dimentica di avere.” E subito dopo ha criticato aspramente il modo in cui Sabrina si è comportata con Giuseppe rivelando che lei avrebbe reagito in modo completamente opposto: “Le persone si innamorano solo se ricevono amore anche dall’altro. Lei invece si è innamorato dell’idea dell’amore. Qualcosa che fino ad oggi non ha ricevuto da Giuseppe”

Rosanna e Giuseppe nuova coppia di Uomini e Donne, lei: “Non è stato un colpo di fulmine”

Durante l’intervista a Uomini e Donne Magazine, Rosanna ha parlato della storia d’amore che sta nascendo con Giuseppe. Innanzitutto ha premesso che non si è trattato di un colpo di fulmine, anzi, all’inizio non apprezzava per nulla i comportamenti del cavaliere e non si sentiva predisposta verso di lui poi però, puntata dopo puntata lui si è mostrato disponibile, attento, sorridente e a poco a poco qualcosa è cambiato ed ha deciso di dargli una possibilità: “In puntata si è avvicinato per invitarmi a ballare, e si è mostrato disponibile, attento, sorridente, quasi imbarazzato.” Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nelle prossime puntate ci sarà un’inaspettata svolta ed i due si metteranno insieme formando una nuova coppia.