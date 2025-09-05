Uomini e Donne: relazione al capolinea? L’ex protagonista elimina tutto, il gossip sulla rottura scatena il panico tra i fan.

Uomini e Donne, amore in crisi dopo coming out?

Nelle ultime ore i fan di Uomini e Donne hanno notato movimenti sospetti sui social di una storica corteggiatrice, che pare aver già rotto con la sua dolce metà. Stiamo parlando di colei che qualche anno fa era stata ad un passo da essere la scelta di Massimiliano Mollicone, Eugenia Rigotti. La ragazza fu particolarmente amata sia dal pubblico che da Maria De Filippi per la sua grande intelligenza e diversità rispetto allo stereotipo della “corteggiatrice modello”.

I mesi scorsi Eugenia Rigotti aveva fatto coming out rivelando di essersi fidanzata con una ragazza di nome Eleonora Bellagamba e con lei aveva pubblicato un video molto dolce per annunciare a tutti il nuovo amore con l’imprenditrice di Dubai. Subito i fan avevano reagito contentissimi di questa notizia da parte dell’ex corteggiatrice e hanno supportato la coppia che sembrava procedere a gonfie vele e innamoratissima.

Eugenia Rigotti e la fidanzata Eleonora Bellagamba si sono lasciate? Il gesto choc sui social

Eugenia Rigotti aveva annunciato di essersi fidanzata con una ragazza, e non solo! Le due avevano anche iniziato una convivenza e non esitavano a condividere le loro foto durante le vacanze e i momenti più importanti della relazione. Peccato che negli ultimi giorni l’attentissimo popolo del web ha notato movimenti strani: la compagna di Eugenia ha cancellato il suo profilo Instagram mentre la Rigotti ha eliminato tutte le foto, i post, e i video.

Infatti, sono arrivate subito delle segnalazioni a Deianira Marzano: “Deia ti segnalo Eugenia Rigotti che ha eliminato tutti i post e non segue più sua moglie Eleonora Bellagamba, la moglie pare essersi anche tolta dai social“. Così un utente ha svelato quello che sta succedendo sul profilo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

