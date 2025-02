Quando si parla di Uomini e Donne si ha sempre curiosità per le vicende sentimentali dei protagonisti che cercano l’amore all’interno del programma e soprattutto per le coppie che sono uscite dallo studio e che hanno avuto modo di viversi e anche di separarsi. Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio erano usciti insieme salvo poi vedere la loro storia concludersi. In un’intervista su Instagram con Fralof l’ex dama ha voluto raccontare il perché la loro storia è finita.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 febbraio 2025/ Prime esterne per Chiara, per Gemma arriva Salvo

“Mi ha detto che non era innamorato di me” e questo è successo quando lei è scesa in Salento per l’ennesima volta. Dato che ha subito capito che c’era qualcosa che non andava ha voluto prendere il coraggio a due mani e chiedergli cosa lui avesse. “Era geloso di me, in studio ha pianto per me, ed era pure scoppiato l’amore”.

Chi sono Raimondo e Tanina di Uomini e Donne/ Confronto in studio: "Lui è molto audace"

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi confessa: “Marco Antonio Alessio mi ha bloccato ed è sparito”

Gli ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale5 non stanno più insieme da circa nove mesi e “lui mi ha bloccato ed è sparito” ha confessato lei in un’intervista Instagram con Fralof, e tutto ciò le dispiace perché pensava che lui avrebbe mantenuto la promessa di rimanere in buoni rapporti qualsiasi cosa sarebbe successo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno parlato ancora una volta prima che lui la bloccasse di nuovo.

Insomma, la storia tra Marco Antonio Alessio e l’ex dama è finita nel peggiore dei modi anche perché ora lui pare si stia frequentando con un’altra ex dama e che viene dal Salento. “Non ho perso niente” è stata la chiusa della ragazza. Dall’altra parte, invece, Desdemona Balzano sta insieme a Giuseppe da ben due anni. Sono innamoratissimi (lei ha avuto un colpo di fulmine) e la routine invece di andare a impoverire il loro rapporto è andata a rafforzarlo, considerando anche che lei ha una figlia e lui ben tre. L’amore per la famiglia li ha uniti come mai prima d’ora. Sono tante le coppie che sono uscite da Uomini e Donne mano nella mano, ma sono ancora di più quelle che non hanno funzionato quando si sono scontrate con l’amara realtà delle cose.

Gianmarco Meo, chi è il corteggiatore che bacia Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ Gianluca sbotta