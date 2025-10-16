Uomini e Donne, Ruggiero choc contro Barbara De Santi: "È autistica, dovrebbe essere radiata", arriva replica la dama del Trono Over

Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea attacca Barbara De Santi: “È autistica non dovrebbe insegnare

Sembrava un grande amore e invece si è concluso con una fine turbolenta e burrascosa la relazione tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea nata a Uomini e Donne. Da quando i due si sono lasciati non fanno altro che lanciarsi frecciate e stoccate e da quando la dama è ritornata nel parterre del Trono Over Ruggiero ha rincarato la dose contro di lei. Proprio nelle scorse ore in un’intervista rilasciata all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero D’Andrea si è lasciato andare a frasi choc contro Barbara De Santi.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Ruggiero D’Andrea ha insinuato che Barbara De Santi sia autistica, mentalmente instabile e soprattutto classista e che per questo dovrebbe essere radiata dall’albo delle maestre perché non può stare a contato con dei ragazzi e farli crescere: “Uso un termine nei suoi confronti: lei è autistica, io ho lavorato con i ragazzi down e autistici per un anno e so come si comportano, hanno un comportamento meticoloso e sempre ripetitivo, lei è uguale, se lei esce dai suoi canoni inizia a sbarellare.”

Barbara De Santi attacca da Ruggiero D’Andrea, arriva la replica della dama di Uomini e Donne

Nonostante la fine della loro relazione, l’astio e il rancore di Ruggiero D’Andrea contro Barbara De Santi non è venuto meno. L’ex cavaliere ha raccontato un episodio in particolare che lo ha molto infastidito: durante il loro confronto a Uomini e Donne, in cui Barbara gli avrebbe sottolineato di essere l’uomo più ‘povero’ con cui sia mai stata, e ha chiosato: “Sarebbe da radiare dall’albo delle maestre, fa la classista.” Poco dopo tramite il suo profilo Instagram Barbara De Santi ha replicato a Ruggiero D’Andrea sostenendo che quelle raccontate fossero tutte bugie: “La purezza non è solo dire la verità ma è anche non ascoltare le bugie.” E subito dopo ha aggiunto: “La verità anche sussurrata vince sulle chiassose bugie.”

