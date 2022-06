Uomini e donne, Sabrina Ghio mamma bis, dopo 3 aborti/ “Sei nata tu…”

Uomini e donne, l’ex allieva ballerina Sabrina Ghio è ufficialmente mamma bis: l’annuncio

Fiocco rosa per Sabrina Ghio, ex protagonista storica di programmi tv prodotti e condotti da Maria De Filippi, quali Amici e Uomini e donne, rispettivamente nei ruoli di allieva di ballo e tronista alla ricerca dell’amore. Per la bionda e popolare vip dagli occhi da cerbiatta si tratta della nascita della seconda figlia, concepita con l’attuale compagno Carlo Negri nonché suo futuro marito, dal momento che i due hanno convenuto di convolare a nozze per il prossimo mese di agosto 2022.

«Adesso ci sentiamo completi» – si legge tra le righe della descrizione del post con cui Sabrina Ghio ha reso pubblico via social l’aggiornamento della sua vita sull’arrivo della secondogenita-, «3 kg di puro amore. Alle 12.10 sei nata tu… Mia Negri». La piccola Mia, così come emerge dal post rivelatorio dell’ex Amici di Maria De Filippi, è stata immortalata in foto mentre era avvolta in fasce, stretta tra le braccia della mamma, del papà e della sorellina Penelope, la quale è nata dalla precedente relazione che l’ex Uomini e donne Sabrina Ghio ha avuto prima di conoscere il futuro marito, con Federico Manzolli.

Sabrina Ghio si getta alle spalle gli aborti

Il lieto annuncio della nuova nascita per Sabrina Ghio arriva dopo un periodo altalenante, che l’ha messa a dura prova con diversi eventi negativi che l’hanno segnata molto, in termini di salute fisica e psicologica. Lo scorso gennaio 2022 l’ex Amici dava annuncio pubblico della cicogna della secondogenita, dopo la lotta vissuta contro il papilloma virus e tre aborti spontanei delle ultime gravidanze. Dunque l’arrivo di Mia sembra aver spazzato via tutti i brutti momenti che Sabrina Ghio a fatica ha cercato di gettarsi alle spalle, nell’arco degli ultimi mesi. “Penso di meritarmi questa felicità” aveva dichiarato a Verissimo l’ex Amici, dopo aver raccontato di avere perso per tre volte il feto che portava in grembo.

