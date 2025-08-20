La dama di Uomini e Donne Sabrina Zago ha deciso di replicare alle accuse di Giuseppe Molonia e Guido Ricci in un'intervista al magazine del programma

C’è chi l’ha già soprannominata ‘la nuova Gemma Galgani’, fatto sta che Sabrina Zago sta conquistando, passo dopo passo, quel ruolo da grande protagonista a Uomini e Donne che per anni è stato della storica dama. Nella scorsa edizione, è stata infatti al centro di numerose dinamiche, soprattutto amorose, ma finite sempre male. Ad oggi, Sabrina è ancora single e alla ricerca dell’amore, motivo per il quale la ritroveremo nello studio di Uomini e Donne a settembre, con l’arrivo delle nuove puntate.

Uomini e Donne, colpo di scena per Gemma Galgani: ex cavaliere lancia un appello/ "Vorrei un chiarimento"

Sabrina Zago, nell’ultima edizione, ha avuto una frequentazione con Giuseppe Molonia, per il quale ha ammesso di aver provato dei sentimenti importanti. Tanto che, quando lui ha deciso di chiudere e di dedicarsi alla conoscenza con Rosanna Ziino (con la quale poi è uscito dal programma), lei ha versato lacrime a cui lui, tuttavia, non ha creduto. Motivo per il quale, nell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Sabrina ha voluto chiarire la questione, attaccando Giuseppe.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ha un nuovo fidanzato: ecco chi è/ Il passato con Davide Donadei

Sabrina Zago di Uomini e Donne lancia stoccate a Giuseppe Molonia e Guido Ricci: cos’ha detto

“Giuseppe ha dichiarato che io non piangessi per lui al momento della sua uscita… Beh non è esattamente così.”, ha esordito la dama, ammettendo invece di essersi innamorata del cavaliere, che molto probabilmente rivedremo a Uomini e Donne già a settembre. “Nelle altre frequentazioni non ho provato le stesse cose, come lui invece vuole fare credere.”, ha quindi tuonato Zago, che poi ha lanciato una stoccata anche a Guido Ricci, con il quale ha avuto una frequentazione, finita quando lui ha ammesso di preferire Gloria Nicoletti. “Per quanto riguarda Guido, non è vero che piango per tutti! – ha tenuto a chiarire la dama del Trono Over, aggiungendo che – Per lui sicuramente no: mi ero affezionata e mi piaceva esteticamente. Diciamo che ci sono rimasta male per il suo comportamento.”