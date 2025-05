Sabrina Zago allarma i fan, la dama di Uomini e Donne sparisce dai social: cos’è successo?

Nei giorni scorsi Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne ha allarmato i fan sparendo dai social. Tutti coloro che la seguono non solo in tv ma anche sui social si sono preoccupati e le hanno inondato i social chiedendole come stesse e cose le fosse successo e proprio in questi minuti Sabrina Zago ha rotto il silenzio spiegando perché è sparita dai social e che cose le fosse successo.

Nel dettaglio, Sabrina Zago di Uomini e Donne ha rivelato perché è sparita dai social con una IS. “Ciao a tutti buon martedì, volevo salutarvi, volevo cercare di rispondere a tutti i messaggi che mi state scrivendo chiedendomi come sto.” ha premesso la dama per poi aggiungere per tranquillizzare i fan: “Io sto bene, scusate se sono sparita dai social ma avevo bisogno di recuperare un po’ di energia” Insomma Sabrina ha voluto prendersi del tempo per se e ricaricarsi le energie dopo le batoste degli ultimi giorni.

Uomini e Donne, Sabrina Zago tranquillizza i fan: “Sto bene”

La stagione di Uomini e Donne che si sta per concludere non è stata per niente facile per Sabrina Zago. La dama aveva iniziato una conoscenza con Giuseppe ma si conclusa bruscamente. E tra i due non sono mancati accesi scontri e litigi, in seguito Sabrina ha iniziato una frequentazione con un altro cavaliere, Guido, ma anche quest’ultima si è conclusa nel peggiore dei modi. I due cavaliere, tra l’altro, nel parterre del Trono Over del dating show hanno trovato l’amore: Giuseppe con Rosanna e Guido con Gloria. Un ulteriore batosta per Sabrina è stata anche la morte della mamma, lutto gravissimo che l’ha colpita un paio di mesi fa. Per tutti questi motivi la dama ha deciso di staccare dai social, allontanarsi e ricaricare le energie.