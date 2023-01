Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo si fidanza dopo Teresa Cilia?/ Pizzicato con…

Uomini e Donne: la fine della storia d’amore tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia…

News piccante per i telespettatori più fedeli di Uomini e Donne: dopo la brutta rottura con Tersa Cilia, Salvatore Di Carlo sembra aver ritrovato la serenità insieme a una nuova ragazza! Ma andiamo con ordine… Scorreva il lontano 2015 quando, sulle teste di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, cadono i petali rossi della scelta al celebre daiting show di Maria De Filippi. Da quel giorno i due diventano una delle coppie più innamorate e amate del trono classico di Uomini e Donne.

Dopo la partecipazione a Temptation Island i due, nel 2016, convogliano a nozze e iniziano anche a vivere insieme. La loro storia diviene così una delle più belle e longeve del programma fino, ahimè, al capolinea. A fine estate infatti i due, dopo ben sette anni di storia d’amore, si lasciano. La causa? Non è ancora chiara anche se l’ex tronista sicula ha più volte alluso a un presunto tradimento di lui, scoperto grazie a dei messaggi. Oggi tra i due i rapporti sembrano essere ai mini storici. Un nuovo scoop, lanciato da Deianira Marzano li riguarda: Salvatore avrebbe dimenticato Teresa e avrebbe iniziato una nuova storia d’amore!

Uomini e Donne: Salvatore Di Carlo pizzicato con una nuova fiamma dai capelli mori…

È così che pare proprio che a pochi mesi dalla separazione, Salvatore Di Carlo, abbia lasciato nel dimenticatoio la sua celebre ex, conosciuta a Uomini e Donne, Teresa Cilia, e si sia ributtato in una nuova storia d’amore. A dare lo scoop è stata la regina del gossip Deianira Marzano che ha pubblicato nelle proprie storie Instagram uno scatto, mandatole in direct da una sua fan, dove si vede chiaramente Salvatore in compagnia di una nuova ragazza dai capelli mori. Deianira ha accompagnato la foto con la seguente didascalia: “Iniziamo la giornata con uno scoop: Salvatore Di Carlo ex di Teresa Cilia si è fidanzato. Forse lo era già prima. Beccati”.

C’è da sottolineare però che da quando si è conclusa la storia d’amore con Teresa, Salvatore, si è dato alla leggerezza, l’ex corteggiatore è infatti uscito con svariate ragazze. Sempre Deianira lo aveva infatti pizzicato in compagnia della bellissima, nonché semifinalista di Miss Italia, Sofia Tamà. La nuova ragazza nella foto però non sembra essere Sofia! Per il momento Salvatore non ha detto nulla; non ci resta allora che rimanere in attesa e scoprire chi è la misteriosa ragazza, e chissà la reazione di Teresa!













