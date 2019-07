Uomini e Donne/ Salvio e Luisa a settembre racconteranno la loro storia? (Trono Over)

Le coppie nate nel corso del trono over di Uomini e Donne, spesso proseguono anche più del previsto, raggiungendo pure l’altare. Tra i protagonisti della passata stagione, il pubblico ricorda con un certo affetto Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti, usciti insieme nonostante i piccoli dubbi iniziali del cavaliere. “Ho accanto una persona meravigliosa. – ha confidato lui intervistato tra le pagine del Magazine del programma – Sono contento che Luisa sia riuscita a “prendermi”, ma d’altronde lei è una donna che non si arrende mai: arriva sempre a ottenere quello che vuole. Secondo me Luisa sta mettendo qualche pozione magica in quello che bevo quando sto accanto a lei, perché pure io sto iniziando a “propendere” seriamente verso questa signora. Mi sta prendendo tantissimo. Ho tutte le intenzioni di vivermi questa storia a 360 gradi”. La ex dama, ha confidato anche di essere perdutamente innamorata del compagno, anche se ha qualche normalissima paura per il futuro.

Uomini e Donne, trono over: Salvio e Luisa, l’amore ha vinto sull’incertezza

“Salvio per me è una goccia di emozione che sta diventando una goccia di felicità, io mi sto innamorando di quest’uomo anche se sono spaventata, perché so che è reduce da una storia, importante e lunga, da cui è uscito ferito mentre il mio cuore al contrario, è completamente libero da tempo e pronto a dare e ricevere amore senza alcuna remora”, ha confidato la ex dama del trono over di Uomini e Donne. Dopo avere rifiutato inizialmente di uscire fuori dal programma con lei, Salvio ha fatto chiarezza e, proprio in quei giorni di “attesa” ha avuto modo di riflettere sulla sua importanza. “Quei giorni sono stati fondamentali per comprendere quanto realmente mi mancasse la sua presenza e se sentirla e vederla fosse solo una forma di abitudine o meno. Grazie a quella pausa, durante la quale ci siamo solo messaggiati, ho scoperto che mi mancava davvero perché lei occupa le mie giornate, la mia mente, i miei pensieri”, ha confidato l’ex cavaliere. È probabile che a settembre, la coppia faccia un salto in trasmissione per raccontare come procede la loro relazione amorosa.

