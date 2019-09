Uomini e Donne/ Sammy Hassan e la “proposta” di Valentina, ma… (Trono Over)

Sammy Hassan ieri pomeriggio è stata protagonista dell’ultima puntata settimanale del trono over di Uomini e Donne. Come ben sapete infatti, l’ex tentatore di Temptation Island, ha avuto modo di far vacillare la relazione amorosa tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. L’ex coppia, faccia a faccia nello studio che li aveva fatti conoscere ed innamorare, ha avuto modo di dirsene di ogni, tra ripicche, vendette e prese di posizione. L’ex di Temptation è apparso al fianco della dama, in silenzio e molto rispettoso. In tanti quindi, hanno sperato che Maria De Filippi potesse invitarlo definitivamente a prendere parte del parterre di cavalieri. Nonostante Cristina e David abbiano dato il peggio di sé, gli occhi erano tutti puntati su Sammy, compresi quelli di Tina Cipollari. Nel parterre femminile quindi, si è fatta avanti Valentina Autiero, dama famosa per essere in onda ormai da anni alla ricerca del principe azzurro. La donna infatti, ha voluto chiedere alla conduttrice di fare restare il tentatore in studio con loro.

Sammy torna al trono over?

Sammy Hassan verso il trono over? Questa è stata la proposta di Valentina Autiero, dama della trasmissione. Dopo la sua richiesta, anche Maria De Filippi sembrava molto propensa ad accettare. Sammy però, ha un anno in meno rispetto al “regolamento” del dating show. Ed infatti, per entrare ufficialmente a far parte del trono senior, si devono avere dai 35 anni in su (e lui ne ha 34). Questo però, non rappresentava l’unico problema. Ed infatti, alla richiesta di farlo rimanere, proprio il diretto interessato ha immediatamente declinato l’invito sul nascere, lasciando lo studio dopo avere educatamente salutato. “Vanno via – queste le parole di Tina Cipollari – sempre i migliori!”. L’ex tentatore ci ripenserà? Oppure per lui si prospetta già il trono classico di Uomini e Donne? Staremo a vedere! La sua delicata presenza comunque, non è di certo passata inosservata.

