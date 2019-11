Uomini e Donne/ Sara Affi Fella, come procede con il fidanzato? (trono classico)

Sara Affi Fella dopo avere espresso il suo punto di vista sulle ultime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, ha anche raccontato come procede con Francesco Fedato, il calciatore del Gozzano che le sta accanto da parecchi mesi. L’ex protagonista del dating show, ha svelato alcuni dettagli della sua attuale storia d’amore: “Francesco è anche il mio migliore amico, qualsiasi tipo di problema vado sempre da lui perché il dialogo è importante… sembra una frase fatta ma è così. […] Ci siamo accorti che quando stiamo insieme non litighiamo tanto, discutiamo più che altro. Quando siamo lontani ci sono un po’ di problemucci però stiamo bene”. La loro storia d’amore è talmente seria ed importante che Sara ha lasciato il Molise per trasferirsi in Piemonte da lui: “Sì sta bene qua, solo che fa un po’ freddo, però io sto bene con lui quindi starei bene ovunque. Ovviamente è un ambiente diverso, però l’importante io penso è che uno deve sapersi ambientare”.

Sara Affi Fella e il rapporto con il fidanzato Francesco Fedato

Dopo le ultime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, proprio Sara Affi Fella ha voluto condividere il suo pensiero su internet, raccontando pure di essere particolarmente perplessa: “Faccio una riflessione personale: mi rendo conto che tutto quello che ho passato, soprattutto all’inizio quando sono stata male e ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire in un percorso psicologico e mi è stata vicino la mia famiglia e le mie migliori amiche, è stato un po’ troppo tutto esagerato. Anche perché, vedendo tutto quello che sta succedendo ultimamente in Tv, ci sono anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me e non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso perché c’è a chi è concesso e a chi, invece, non è mai concesso nulla”. La sua “provocazione” lascerà il tempo che trova? Sara nonostante siano passati molti mesi, continua ad essere attaccata sul web e, proprio di recente, si è sfogata contro gli haters: “Va bene, l’ho fatto ma basta, non si tratta più del lavoro, ma di una persona che ha ammesso i suoi errori e adesso è davvero stanca di tutto questo. Cosa vi viene in tasca a voi se lavoro con un’azienda? Ma andatevene a fanc**o tutti!”.

