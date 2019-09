Uomini e Donne/ Sara Bucci: “Mi piace Giulio Raselli perché…” (trono classico)

Sara Bucci è tra le corteggiatrici di punta di questa nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne. La 21enne di Venafro, ha ricevuto pareri positivi sia da parte di Giulio Raselli che da Alessandro Zarino, piacevolmente colpiti dalla sua bella presenza. Il secondo però, ha voluto mettere da parte la frequentazione mentre con l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, è filato tutto liscio come l’olio fin dalle prime battute. Tra le pagine del magazine del dating show, la giovane molisana ha svelato le emozioni a caldo. “Alessandro non lo conoscevo – ha dichiarato Sara – mentre una parte di me probabilmente si aspettava di trovare Giulio. Avevo seguito il suo percorso precedente, seppur non assiduamente per via dell’incompatibilità tra gli orari dell’università e quelli del programma. Sono sicuramente entrambi dei bellissimi ragazzi. che avrei notato anche al di fuori di questo contesto. Giulio è stato una scoperta: quando l’ho visto dal vivo sono rimasta colpita e tra me e me ho pensato: “Che figo però!”. Mi piace molto il suo sguardo…”. La corteggiatrice si ferma con i complimenti perché “non vorrei gonfiare il suo ego. Non pensavo che al primo appuntamento sarei riuscita a sentirmi così a mio agio con qualcuno. Giulio mi trasmette delle sensazioni che non riesco a definire ancora bene. Mi piace perché in certi momenti riesce a destabilizzarmi, una cosa che non mi accade facilmente con le persone che conosco da poco tempo. Non credo sia arrogante come dicono, anzi, credo solo che con lui ci voglia del tempo. Ha una personalità forte e decisa, e questo mi intriga molto”.

Uomini e Donne, occhi puntati su Sara Bucci: ecco chi è

Sara Bucci nel corso della sua intervista, ha voluto anche approfondire aspetti del suo carattere. Si definisce una persona ricca di contraddizioni che delineano il suo carattere. Per quale motivo ha scelto di partecipare a Uomini e Donne? “amo vivere nuove esperienze e mettermi in gioco, ma soprattutto perché mi piacerebbe trovare una persona capace di smussare gli angoli più spigolosi del mio carattere. In amore mi definisco molto selettiva: so cosa voglio. Cerco qualcuno che mi trasmetta serenità e che sia presente anche se, con il mio carattere, devo ammettere che non è poi così semplice. In un primo momento posso sembrare una ragazza estroversa e a tratti anche un po’ arrogante, ma in realtà credo che sia solo un’arma di difesa. Basta conoscermi meglio per scoprire il mio lato più sensibile e accorgersi che metto il cuore e tutta me stessa in quello che faccio. Spesso non riesco ad esternare quello che provo o sento e tendo a chiudermi quando non vengo capita”. In ultimo, ha svelato di amare il corteggiamento anche se in passato si è anche trovata alla parte opposta “soprattutto perché, quando sono interessata, non ho paura di rimboccarmi le maniche e lottare per quello che voglio. In questo momento della mia vita cerco un uomo capace di tenermi testa, che riesca a sorprendermi con piccoli gesti e che sia presente con me”.

