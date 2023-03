Uomini e Donne, Sara e Sonny si sono sposati/ Pancino sospetto per lei

Uomini e Donne, Sara e Sonny sono diventati marito e moglie: i dettagli

Nota coppia di Uomini e Donne è convolata a nozze, regalando un sogno ai tanti fan del dating show. Si tratta di Sara Shaimi e Sonny Di Meo che si sono sposati domenica 5 marzo, in Marocco. Incredibile colpo di scena per la coppia che da tempo stava attraversando una crisi, che si è invece risolta con un “Sì” per la vita.

L’ex tronista ha origini marocchine e ha deciso di tornare nella sua terra natale per celebrare il suo matrimonio. Una celebrazione tradizionale quella che vede coinvolti Sara e Sonny: lei con degli abiti sgargianti e colorati, lui con la veste bianca tipica. Nelle foto che hanno pubblicato sui social si nota anche un “pancino sospetto” di lei che potrebbe essere già incinta. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma di certo la scelta di convolare a nozze dice più di molte parole.

Uomini e Donne, Sara e Sonny tornano insieme dopo la crisi

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia nata a Uomini e Donne, hanno avuto un periodo di crisi che li ha portati a dirsi addio per un periodo. L’ex corteggiatore ha avuto un breve flirt con Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino, terminata dopo poco. La coppia, però, ha avuto un ritorno di fiamma, confermato dalla tronista di origini marocchine.

“Io e Sonny siamo tornati insieme. Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade, l’amore che tra noi non è mai mancato non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e aver compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori (chi più ovviamente… chi meno) ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi!!!” ha svelato Sara Shaimi sui social.

