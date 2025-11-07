Sara Gaudenzi, i ritocchini sono reali? Tra ieri e oggi cambiano alcuni connotati

Sara Gaudenzi è la nuova protagonista del trono classico di Uomini e donne, la ragazza è salita sulla poltrona rossa su invito di Maria De Filippi e molto presto sarà impegnata alla ricerca di quello che potrebbe essere l’uomo della sua vita. Sara Gaudenzi riuscirà in questa complicata impresa oppure l’avventura nel dating show si rivelerà soltanto un piacevole ricordo? Questo è tutto da vedere, intanto il nome della giovane continua a finire sulla bocca degli appassionati del dating show di Maria De Filippi, nelle scorse ore sono spuntate in rete anche alcune foto di presunti ritocchini della ragazza. Interventi estetici che sembrano esserci stati per davvero, come emerso dagli scatti. E’ innegabile come la ragazza sia cambiata, complici chiaramente i cambiamenti riguardanti l’età, le foto in questione sono risalenti al 2017, quando Sara Gaudenzi indossò la fascia di Miss Bellezza Lazio.

Da quel momento a oggi la bella Sara Gaudenzi ha visto passare un po’ di tempo come tutti, ma resta indubbiamente piacevole e con qualche ritocchino ha contribuito a preservarsi e abbellirsi laddove lo riteneva essenziale.

Sara Gaudenzi sul trono di Uomini e donne: protagonista con Jakob

L’avventura di Sara Gaudenzi nel dating show di Canale Cinque prosegue, con la ragazza che nei giorni scorsi è stata protagonista di un avvicinamento con Jakob, anche se tra i due non sembra scattata la scintilla definitiva.

Al contrario, Jakob ha baciato l’altra corteggiatrice Cristiana, con la quale è uscito. Inizialmente Sara Gaudenzi era approdata nel programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi tentando Flavio Ubirti, ma le cose tra di loro non sono andate nella direzione giusta.