Uomini e donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo: crisi superata? / Spunta il matrimonio!

Sonny Di Meo e Sara Shaimi si sposano: esplode il gossip sul matrimonio, tra ex Uomini e donne

Fiori d’arancio all’orizzonte per Sonny Di Meo e Sara Shaimi, attesi al grande passo del matrimonio, dopo l’inizio dell’idillio d’amore a Uomini e donne. O almeno questo é stando alla perla di gossip fornita da Amedeo Venza, in questi giorni segnati dal lutto per la morte di Maurizio Costanzo. In ricordo del pioniere del talk show made in Italy per antonomasia, il Maurizio Costanzo Show, Uomini e donne facente capo a Fascino (produzione che tra i fondatori annovera la conduttrice del dating show Maria De Filippi e il compianto consorte) é sospeso dai palinsesti TV delle retti Mediaset. E, intanto, i fan del dating show di Canale 5 si lasciano rincuorare dalla bella notizia del grande passo sull’altare che attende l’ex tronista Sara Shaimi e il corteggiatore storico, Sonny Di Meo.

Raffaella Mennoia vicina a Maria De Filippi/ Il gesto dopo i funerali di Costanzo

I due si davano l’esclusiva di coppia nel 2020, quando al termine del trono la fascinosa tronista uscente di Uomini e donne decideva di chiudere la ricerca dell’amore avviata in TV, scegliendo Sonny. Tuttavia, di lì a poco, si rincorrevano presto le voci su una crisi e dei presunti tradimenti tra loro e i due finivano per dividersi, anche se la rottura di lì a poco si rivelava fugace. Questo, perché già a partire dal marzo 2021 i due tornavano a formare una coppia, nel post-Uomini e donne, segno che in TV possano nascere degli amori solidi al di là delle incomprensioni e i momenti bui di coppia. A suo tempo, la crisi d’amore tra gli ex protagonisti di Uomini e donne veniva spiegata dall’ex tronista Sara Shaimi, tra gli annessi motivi, con i riferimenti all’eccessiva gelosia verso di lei, nutrita da lui, e le distanze interpersonali tra i fidanzati. Queste, in particolare dettate dai continui spostamenti geografici di lei, concernenti principalmente agli impegni professionali.

Amici, quando tornerà in studio Maria De Filippi?/ Le date annunciate sul web

Svelata la data del matrimonio degli ex Uomini e donne

Anche recentemente, negli ultimi mesi, si sarebbe verificata una nuova ondata di crisi tra gli ex Uomini e donne. Ma ormai archiviato il periodo buio della coppia vip, il gossip made in Italy preannuncia il matrimonio per Sonny Di Meo e Sara Shaimi, che sarebbe previsto per il prossimo 5 marzo 2023. Di recente, a febbraio 2023, la coppia popolare ha mandato il web in tilt in un tripudio di consensi social, tra like e commenti positivi, lasciandosi immortalare in uno scatto condiviso su Instagram. dall’ex corteggiatore di Uomini e donne.

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli vuole il trono? / La risposta a Nicotera

Che i due promessi sposi possano a breve presenziare in TV, magari anche in un ipotetico ritorno nello studio di Uomini e donne, per condividere con i fan il racconto delle nozze? Staremo a vedere cosa riserverà loro il destino. Nel frattempo, Uomini e donne si prepara per il suo rinnovo nella programmazione TV di Canale 5, per la nuova puntata prevista il 6 marzo e dalle 14:45 fino alle 16:10. Un appuntamento previsto all’indomani della data delle vociferate nozze degli ex Uomini e donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA