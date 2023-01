Uomini e Donne: Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme?/ L’indizio sui social

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, torna il sereno per la coppia nata a Uomini e Donne?

Solo qualche settimana fa, Sara Shaimi e Sonny Di Meo, avevano destinato ai social il messaggio della loro crisi e conseguente separazione. La notizia aveva colpito i fan di Uomini e Donne, affezionati ai due volti del programma e alla storia d’amore iniziata sotto i riflettori. Entrambi avevano escluso motivazioni particolari, parlando semplicemente di incomprensioni di carattere relazionale. Eppure, secondo quanto riferisce Deianira Marzano su Instagram, la coppia pare abbia avuto un ritorno di fiamma.

Gemma Galgani, due di picche da Alessandro?/ "Non riesco ad andare oltre"

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono davvero tornati insiem? Sui social dei diretti interessati tutto tace, nessuna menzione e nessun post che lasci intendere un ritorno della passione e il superamento delle ruggini del passato. Eppure, l’esperta di gossip Deianira Marzano sembrerebbe convinta del buon esito dei tentativi di riappacificazione dei due volti noti di Uomini e Donne. Con una storia su Instagram, l’influencer ha evitato di fare nomi ma il messaggio tra le righe sembra inequivocabile.

Uomini e Donne, sfilata hot di Roberta con Riccardo/ Ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo: l’indiscrezione di Deianira

Sara Shaimi e Sonny Di Meo potrebbero realmente aver superato i dissapori e trovato una nuova intesa sentimentale. Le incomprensioni del passato, decantate da entrambi alcune settimane fa, sarebbero solo un lontano ricordo, almeno secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore. “Vi preannuncio che una coppia che si era lasciata è tornata insieme, ma per ora manterranno la privacy poi ci saranno belle sorprese. Stay Tuned”. Queste le parole utilizzate da Deianira Marzano, ma la parte che lascia intendere che si tratti di Sara Shaimi e Sonny Di Meo è quella conclusiva.

Uomini e donne/ Diretta e anticipazioni 25 gennaio: Pamela scoppia in lacrime

“Vi do un piccolo indizio: io e lui eravamo ai ferri corti“, questa la citazione finale dell’esperta di gossip, ma perchè dovrebbe rimandare proprio alla relazione chiusa di recente da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Secondo i fan più accaniti, la risposta è di semplice deduzione: proprio Deianira Marzano aveva avuto uno scontro social con Sonny, in difesa di Sara Shaimi. L’indizio prenderebbe appunto spunto dalle parole utilizzate dall’ex volto di Uomini e Donne nel merito della discussione. Non resta a questo punto che attendere l’effettivo seguito degli eventi, con possibili comunicazioni ufficiali che potrebbero arrivare a breve.











© RIPRODUZIONE RISERVATA