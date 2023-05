Uomini e Donne, Sara Shaimi incinta: “Ecco il particolare nome scelto”/ Poi il retroscena sulle nozze…

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, svelato il particolare nome per la figlia in arrivo della coppia di Uomini e Donne

È un momento davvero speciale per l’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi e il marito Sonny Di Meo: dopo aver celebrato il matrimonio pochi mesi fa, la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio. Sonny e Sara attendono una bambina e, di recente, hanno anche svelato il particolare nome scelto per lei: Nora Belle.

La coppia, sempre molto disponibile con i fan, ha voluto rispondere sui social ad alcune domande riguardanti le nozze e il bebè in arrivo, portando alla luce alcuni retroscena inediti. A partire dalla scelta di un nome così particolare per la bambina, Sara ha raccontato: “Il nome l’ha deciso Sonny. All’inizio però il secondo nome era Love e gli ho detto scordatelo, non mi piace, non mi faceva impazzire.” Ha quindi aggiunto: “L’unica cosa su cui eravamo proprio d’accordo era il fatto che volevamo due nomi, un nome composto. Questo piace anche a me, però diciamo che prevalentemente l’ha scelto lui. La prossima volta sceglierò io, diciamo che adesso ho un bonus.”

Sara Shaimi ha sposato Sonny dopo aver scoperto di essere incinta? Il chiarimento

Tra i fan della coppia, c’è chi ha creduto che il matrimonio sia arrivato in conseguenza alla scoperta della gravidanza; cosa che Sara Shaimi ha però smentito. Questa la sua spiegazione: “La proposta era fatta già da molto tempo anche prima della litigata che ben sapete e quindi era una cosa che assolutamente abbiamo sempre voluto fare ed era nei nostri piani.” L’ex tronista di Uomini e Donne ha quindi concluso con un aneddoto: “Quando ci siamo rivisti abbiamo voluto dare una svolta al nostro rapporto, qualcuno penserà che è una follia, ma abbiamo proprio sentito di appartenerci, dentro di noi abbiamo voluto fare un gesto forte per dire che ci apparteniamo proprio. Io per lui sono la sua persona e lui per me è la mia persona e abbiamo pensato di fare un gesto.”

