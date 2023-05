Uomini e Donne sbarca in prima serata?/ “Toglierà spazio al Grande Fratello”: l’indiscrezione bomba

Uomini e Donne in onda in prima serata? Novità da settembre: l’indiscrezione

Mentre si conclude una nuova stagione di Uomini e Donne e ci si avvia dunque alla lunga pausa estiva, iniziano già ad arrivare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione. Pare infatti che Maria De Filippi abbia in mente delle eclatanti novità per il dating show di Canale 5, che potrebbe andare in onda in prima serata.

Uomini e Donne andrebbe dunque in onda in doppia fascia: la prima rimarrebbe la consueta alle 14.45 su Canale 5, la seconda invece quella in prima serata sullo stesso canale. Si tratterebbe di un appuntamento settimanale, che porterebbe sullo schermo tutte le novità sui protagonisti del trono classico e del trono over.

Uomini e Donne al posto del Grande Fratello?

A lanciare l’indiscrezione sul futuro di Uomini e Donne è BlastingNews, che scrive: “Da settembre la trasmissione del pomeriggio potrebbe riconquistare la fascia del prime time ma questa volta non si tratterebbe di appuntamenti speciali, bensì di una puntata fissa da mandare in onda in prime time ogni settimana.” Un appuntamento che metterebbe a rischio il doppio appuntamento settimanale col Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini; infatti si legge: “I protagonisti del trono over e quelli del trono classico, quindi, conquisterebbero anche la fascia del prime time, togliendo spazio al Grande Fratello”. Sarebbe una grande novità per Canale 5, che contribuirebbe a dare alla prima serata settembrina una ventata d’aria fresca.

