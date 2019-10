Uomini e Donne/ Scappa il bacio tra Giulio Raselli e Giovanna (Trono Classico)

Il Trono Classico di Uomini e Donne si prepara a regalare nuovi colpi di scena. Dopo l’abbandono di Sara Tozzi, la giovane tronista che ha deciso di lasciare il trono, prosegue il percorso di conoscenza dei tre tronisti in carica Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. Una delle novità riguarda la corteggiatrice Veronica che, dopo qualche incertezza iniziale, alla fine si è dichiarata e ha deciso di corteggiare Alessandro. L’ex tentatore di Temptation Island durante la prossima puntata si confronterà con Giovanna con cui avrebbe voluto uscire in esterna, ma la corteggiatrice ha rifiutato il suo invito in quanto è interessato a Giulio Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià non ha perso l’occasione ed è uscito con la corteggiatrice con cui è sempre più complice al punto che durante l’esterna i due si scambiano un bacio.

Giulia e Daniele si baciano

Dopo l’esterna di Giulio Raselli e Giovanna si commenta in studio con l’opinionista Tina Cipollari che punta il dito contro la giovane corteggiatrice accusandola di aver scelto il tronista solo per comodità e che il suo vero intento all’interno del programma è quello di cercare popolarità. Intanto l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià sottolinea la totale mancanza di reazione da parte delle altre corteggiatrici al suo bacio con Giovanna. Un comportamento che non è affatto piaciuto a Giulio che comincia a pensare che la loro presenza nello studio sia finalizzata a ben altro. Poco dopo è la volta della tronista Giulia Quattrociocche che dapprima si confronta con Cristiano. I due si sono incontrati anche in camerino, ma la loro discussione non giunge ad un chiarimento. La tronista poi commenta l’esterna con il corteggiatore Alessandro con cui sottolinea di non sentirsi a proprio agio. Sensazione completamente diverso, invece, Giulia la prova con Daniele con cui ha una fortissima complicità e con cui si è scambiata un altro bacio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA