Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gemma Galgani e nuovo cavaliere Mario, ma lui poi esce con un'altra dama! Anticipazioni bomba nuove puntate

Si è appena conclusa una nuova registrazione del dating show di Canale 5 oggi, 1 settembre, e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che si parte con il botto e con grandi colpi di scena per una delle storiche protagoniste del Trono Over: Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e di SuperGuidaTv, infatti, si scopre che la dama torinese continuerà la sua conoscenza con ben due cavaliere, nonostante non manchino le perplessità da parte di Tina Cipollari.

Infatti, stando alle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, si apprende che nello specifico Gemma Galgani uscirà in esterna con due cavalieri Antonio e Mario. Con il primo non ci sarà alcun feeling e nessuna sintonia e per questo lo eliminerà subito. Diverso, invece, sarà l’approccio con l’altro cavaliere. Gemma inizierà a provare sin da subito qualcosa nei suoi confronti durante l’uscita tanto da arrivare a parlare di sentimenti e di essere ‘innamorata’ ed alla fine l’atmosfera si surriscalderà talmente tanto che scatterà il primo bacio tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere Mario a Uomini e Donne.



Le anticipazioni Uomini e Donne promettono scintille che vedremo nelle nuove puntate, per Gemma Galgani sarà la volta buona per trovare l’uomo delle sua vita? È presto per dirlo ma quel che è certo è che questa edizione si preannuncia scintillante per la dama. Non solo, infatti, nelle registrazioni di oggi è scattato il primo bacio tra Gemma Galgani e il cavaliere Mario ma per lei sono già scesi ben tre cavalieri. Antonio, dopo un’esterna non proprio idilliaca, verrà eliminato mentre Pasquale, che già aveva portato in esterna nella scorsa registrazione, ci sarà una certa sintonia e deciderà di tenerlo. Nel frattempo, inoltre, continueranno gli immancabili battibecchi con Tina Cipollari.