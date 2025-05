Sventura per una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi, ha raccontato tutto lei, spiegando cosa l’è accaduto.

Il daiting show sta volgendo al termine e una delle protagoniste di questa edizione ha raccontato di essersi rivolta alle forze dell’ordine per quanto le sarebbe accaduto. Uno sfogo inaspettato, in cui con precisione ha spiegato di cosa è stata vittima e ha invitato chi la segue a prestare molta attenzione.

Si tratterebbe di uno spiacevole episodio che l’ha spinta a chiedere aiuto e denunciare tutto. Abituati a vederla sempre sorridente nel programma di Maria De Filippi, nessuno avrebbe immaginato cosa le stava capitando e con quali timori ha dovuto fare i conti.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne si rivolge alle forze dell’ordine

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, ha raccontato che sarebbe vittima delle persecuzioni di uno stalker. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi si è concluso da un po’ e qualche giorno fa l’ex corteggiatrice in un lungo sfogo su Instagram ha raccontato cosa le sarebbe accaduto.

Stando alle parole pubblicate sul suo profilo, da qualche tempo sarebbe vittima di uno stalker, una persona da cui avrebbe deciso di allontanarsi e che adesso starebbe costruendo attorno a lei “una rete di menzogne”. Ha spiegato che in questo periodo avrebbe raccolto le prove di quanto le sta accadendo e si sarebbe rivolta alle forze dell’ordine, ma sarebbe rimasta molto delusa dalla risposta ricevuta. “(…) La risposta è stata demoralizzante (…)“, questo il commento della Polizzi.

L’ex corteggiatrice di Gianmarco ha spiegato che ha voluto rendere pubblica la sua storia perché non ha più intenzione di vergognarsi e non vuole fare finta che nella sua vita vada tutto bene. Da qualche tempo – si legge nel lungo messaggio su Instagram – subirebbe offese, diffamazioni e minacce da parte di una persona che conoscerebbe in modo superficiale. Ha spiegato che non ha mai avuto alcun rapporto con questa persona, che salutava per motivi di educazione. Una cortesia che, a detta dell’ex corteggiatrice, sarebbe stata fraintesa.

Francesca ha detto di sentirsi in un incubo, ha voluto dire a gran voce che questa forma di violenza deve essere fermata. La sua denuncia ha spiazzato non poco i tanti followers che la seguono, l’ex corteggiatrice avrà ricevuto sicuramente molti messaggi di sostegno da parte di chi la segue. La giovane, durante la sua presenza a Uomini e Donne, si è fatta conoscere per il suo carattere forte e ha raccolto la simpatia di una grande parte di pubblico.

Adesso ha voluto raccontare per la prima volta quello che le starebbe accadendo da qualche tempo, spiegando di essere esausta di quello che sarebbe per lei un vero incubo. La Polizzi si è limitata a dire che il nome di questa persona inizia per “R” e ha invitato chi la segue a non credere a nulla qualora dovesse contattare qualcuno e raccontare cose false sul suo conto.