Uomini e donne, scelta di Federico Nicotera/ Il dubbio tra Alice e Carola

Maria De Filippi si appresta a tornare in onda con i suoi programmai, dopo il doloroso addio al marito Maurizio Costanzo. La morte del giornalista di venerdì scorso ha significativamente stravolto i palinsesti Mediaset, con i programmi della conduttrice che hanno subito un temporaneo spot per permetterle di elaborare il lutto e ritrovare le energie necessarie per tornare in onda. E così, in attesa dei ritorni di C’è posta per te e Amici, cresce l’attesa anche per Uomini e donne e per gli sviluppi delle trame e delle dinamiche rimaste in sospeso.

Tra queste, l’attesissima scelta di Federico Nicotera, diviso tra le corteggiatrici Alice e Carola. Come rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Uomini e donne tornerà in onda a partire da lunedì 6 marzo con le puntate precedentemente registrate, e non andate in onda per via dello stop. E, proprio da lunedì, dovrebbero essere registrate le nuove puntate con al centro la scelta del tronista. La macchina organizzativa del dating show di Canale5 sembra dunque essersi riavviata, come testimoniano anche le parole social di Gianni Sperti, opinionista del programma, sull’imminente ritorno in tv.

I fan di Uomini e donne, dunque, non dovranno attendere ancora per molto il ritorno dei grandi protagonisti in tv. Il programma dovrebbe ripartire il prossimo lunedì, non solo con la scelta di Federico Nicotera, ma anche con le consuete dinamiche che animano lo studio, comprese le storiche liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Intanto, oltre a Uomini e donne, si apprestano a tornare in onda anche le altre due trasmissioni condotte da Maria De Filippi e in onda su Canale5.

Dopo questi complicati giorni, segnate dal lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice Mediaset riparte dai suoi programmi simbolo. Da lunedì 6, infatti, dovrebbe ritornare in onda anche il daytime di Amici, a pochi passi dalla fase attesissima del Serale. C’è posta per te, invece, potrebbe ripartire sabato 11, nella stessa settimana in cui si rimettono in moto tutti gli altri programmi che vedono la De Filippi al timone.

